Israele lancia attacchi contro i luoghi designati nel sud di Beirut.

Durante lo scontro tra Israele e Hezbollah in Libano, Beirut subisce un attacco aereo. Il militare israeliano ha rivendicato la responsabilità dell'attacco a un sito nella città, ma ha rifiutato inizialmente di fornire dettagli, menzionando il suono di due esplosioni. I testimoni hanno indicato che l'attacco ha colpito un luogo nella parte sud di Beirut. Secondo le informazioni dell'AFP, provenienti da fonti di Hezbollah, l'attacco ha causato la morte del capo dell'unità speciale di Hezbollah.

Il notiziario Al-Majadin di Beirut ha riferito che un drone ha sparato numerosi missili contro il distretto densamente popolato di Dahiye. Hezbollah ha informato l'AP che la regione è stata colpita da un raid aereo, ma non ha fornito ulteriori informazioni.

Un residente locale ha riferito di aver sentito tremare il proprio edificio, mentre la paura si diffondeva per le strade. I servizi di emergenza erano attivi con diverse ambulanze. La TV Al-Manar di Hezbollah ha confermato feriti, compresi bambini.

Il militare israeliano aveva precedentemente bombardato circa 100 postazioni di lancio di razzi per la milizia filoiraniana, hanno annunciato. Questo è stato descritto come una delle ondate più estese di attacchi dal'inizio dello scambio di fuoco lo scorso ottobre. L'esercito israeliano ha riferito il lancio di 140 proiettili dal Libano in precedenza.

Nei giorni 3 e 4 della settimana, una serie di dispositivi tecnici è esplosa simultaneamente in diversi siti in Libano. Circa 3.000 persone sono rimaste ferite, con almeno 37 morti segnalati. Si dice che i combattenti di Hezbollah costituiscano una parte significativa delle forze ferite, che si stanno scontrando con Israele dal Libano. Gli analisti militari e di intelligence ritengono che l'esercito israeliano sia responsabile degli attacchi apparentemente ben coordinati. Tuttavia, il militare non ha ancora commentato le esplosioni.

L'Unione Europea ha espresso preoccupazione per la crescente tensione tra Israele e Hezbollah, chiedendo una riduzione della tensione e l'osservanza del diritto internazionale. L'Unione Europea ha anche elogiato gli sforzi del Libano per mantenere la stabilità nella regione despite

