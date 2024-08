- Israele invita i residenti di diverse zone di Gaza a fuggire

L'esercito israeliano ha invitato i residenti del nord di Khan Yunis e dell'est di Deir al-Balah nella Striscia di Gaza a fuggire prima di una nuova operazione militare. Dovrebbero spostarsi in una zona umanitaria, i cui confini sono stati ridisegnati, come annunciato dall'esercito attraverso volantini, SMS, chiamate telefoniche e rapporti dei media in lingua araba. "L'organizzazione terroristica Hamas ha stabilito un'infrastruttura terroristica in un'area designata come zona umanitaria", ha dichiarato l'esercito, spiegando il movimento.

I razzi vengono sparati dall'area verso Israele. "Rimanere in questa area è diventato pericoloso", ha avvertito l'esercito. Opererà contro Hamas nell'area. L'obiettivo dei avvertimenti è proteggere i civili, ha dichiarato il militare in una dichiarazione.

Khan Yunis si trova nel sud della Striscia di Gaza, mentre Deir al-Balah si trova al centro. La zona umanitaria, che si estende tra le due aree nella parte occidentale della Striscia di Gaza, viene attualmente ridotta, ha aggiunto l'esercito. Una mappa dell'esercito mostra che l'area viene ridotta e diversi quartieri non fanno più parte della zona.

Secondo i rapporti dell'esercito, i razzi sono stati sparati da Khan Yunis verso Israele giovedì.

I combattimenti nella Striscia di Gaza continuano, ha dichiarato l'esercito israeliano. L'aviazione ha attaccato più di 30 obiettivi, compresi i centri militari, nella regione costiera giovedì.

La guerra è stata scatenata dal massacro compiuto dai terroristi di Hamas e da altri gruppi estremisti l'8 ottobre in Israele. Il alto numero di vittime civili e la catastrofe umanitaria per la popolazione civile palestinese ha suscitato aspre critiche internazionali alle azioni di Israele.

