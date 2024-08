Conflitti in corso nella regione del Medio Oriente - Israele intraprende una campagna sostanziale in Cisgiordania

Notte, l'esercito israeliano ha avviato un'operazione significativa nelle regioni annesse della Cisgiordania. Secondo i comunicati militari, sono in corso attività di contrasto al terrorismo a Jenin e Tulkarem, note per la loro alta concentrazione di militanti palestinesi radicali. Fonti giornalistiche attendibili suggeriscono che l'esercito sta dispiegando consistenti unità di fanteria, droni e cecchini, dismantlando infrastrutture con bulldozer e bloccando tutti gli accessi stradali a Jenin.

Due individui hanno perso la vita a Jenin, come riportato dal dipartimento della salute di Ramallah, con diversi feriti. Successivamente, Wafa, l'agenzia stampa palestinese, ha riferito di altri due morti in un attacco con drone in un campo profughi vicino a Tubas, e tre morti in un attacco con drone su un veicolo a sud di Jenin. Non è chiaro se i morti fossero militanti palestinesi. L'esercito non ha fornito specifiche sull'operazione.

I media descrivono questa operazione come una campagna militare su larga scala, con Al Jazeera che la definisce la più estesa mai condotta dall'esercito israeliano nella Cisgiordania settentrionale negli ultimi 20 anni. Secondo Al Jazeera, i palestinesi hanno attaccato i soldati con armi da fuoco ed esplosivi nel distretto di Tulkarem Nur Shams, e ci sono stati scontri in altre città della Cisgiordania.

Jenin e Tulkarem sotto assedio

Wafa ha riferito che un gran numero di veicoli militari è entrato a Jenin, con Al Jazeera che conferma che la città è stata completamente circondata. Secondo ynet, le forze di sicurezza stanno cercando individui ricercati nei quartieri dei rifugiati di Jenin e Tulkarem.

Le fonti dei media israeliani e palestinesi hanno rivelato che le forze hanno circondato anche gli ospedali di entrambe le città e hanno ostacolato l'accesso delle ambulanze. L'esercito controlla l'accesso agli edifici degli ospedali per impedire ai militanti di cercare rifugio lì, secondo ynet.

La situazione nella Cisgiordania si è deteriorata dal massacro di Hamas dell'7 ottobre 2023, che ha segnato l'inizio del conflitto del Gaza. Negli mesi successivi, oltre 620 palestinesi sono morti in operazioni militari israeliane, conflitti e attacchi estremisti, secondo i dati provvisori del ministero della salute di Ramallah.

Le incursioni dell'esercito israeliano sono state un evento frequente a Jenin e Tulkarem. Lo scorso lunedì, cinque persone sono morte in un attacco aereo israeliano nel quartiere dei rifugiati di Tulkarem Nur Shams, secondo il ministero della salute, il cui obiettivo erano i militanti palestinesi, secondo l'esercito israeliano.

Amnesty International chiede sanzioni dell'UE contro Israele

Il livello di brutalità dei coloni israeliani contro i palestinesi è notevolmente aumentato dal massacro di ottobre. Amnesty International condanna duramente la politica dei insediamenti di Israele e chiede severe sanzioni europee prima dei nuovi dibattiti dell'UE sul conflitto medio-orientale.

In una lettera ai ministri degli esteri dei 27 paesi dell'UE e al rappresentante dell'UE per la politica estera Josep Borrell, l'organizzazione per i diritti umani ha chiesto un embargo totale sulle armi, un divieto di investimenti in determinate società e banche israeliane e il divieto di commerciare beni provenienti da insediamenti israeliani in territori occupati all'interno dell'UE. L'occupazione dei territori palestinesi è illegale e deve essere interrotta il prima possibile, come stabilito in una sentenza di luglio della Corte internazionale di giustizia.

Presunto attacco con drone israeliano in Libano

Mentre gli scontri tra l'esercito israeliano e i militanti palestinesi si verificano frequentemente nella Cisgiordania, quasi quotidiani scontri con il gruppo Hezbollah e altri gruppi si verificano lungo il confine libanese, con vittime da entrambe le parti. Le agenzie di sicurezza libanesi e Al-Manar TV, legate a Hezbollah, hanno riferito di un presunto attacco con drone israeliano a un camion nel nord del Libano, a circa 100 chilometri dal confine.

I testimoni oculari hanno riferito di esplosioni e il camion potrebbe aver trasportato armi di Hezbollah, secondo i resoconti. Un individuo è rimasto ferito, secondo il ministero della salute libanese. Il luogo è considerato un bastione del movimento sciita Hezbollah. Israele non ha ancora commentato l'incidente.

Ostaggio liberato dopo lunga ricerca

Una nota di ottimismo è emersa nel conflitto medio-orientale di martedì con il salvataggio di un ostaggio tenuto dal gruppo islamico Hamas dalle forze speciali israeliane. I soldati hanno trovato Kaid Farhan Alkadi, incustodito, in uno dei numerosi tunnel di Hamas sotto la Striscia di Gaza, secondo i comunicati dell'esercito. Avevano apparentemente cercato il sistema di tunnel sotterranei per giorni, secondo il Wall Street Journal, citando un rappresentante militare. Il quotidiano Haaretz ha riferito che Alkadi ha sentito i soldati durante l'operazione e ha risposto loro.

Si tratta del primo caso in cui unità israeliane hanno liberato un ostaggio vivo da un tunnel di Hamas. I sette ostaggi precedentemente liberati erano stati recuperati dalle case nella Striscia di Gaza dalle forze militari a un costo significativo.

Il liberato, un beduino di 52 anni, sta ricevendo cure mediche e sembra essere in buone condizioni, secondo i comunicati israeliani. I parenti lo hanno descritto come emaciato dopo l'incontro. Ha apparentemente visto poca luce del giorno nel tunnel e ha assistito alla morte di un altro ostaggio accanto a lui.

I politici israeliani e i parenti hanno espresso la loro gioia per il suo rilascio dopo 326 giorni di cattività. Il primo ministro Benjamin Netanyahu e il presidente Izchak Herzog hanno parlato con Alkadi, che avrebbe chiesto loro di continuare i loro sforzi per riportare a casa le persone, lavorare instancabilmente e non fermarsi mai fino a quando non saranno tornati. Gli ostaggi hanno sofferto molto, ha notato, "non puoi immaginare".

Secondo i comunicati israeliani, Alkadi è stato rapito l'7 ottobre da un kibbutz situato vicino al confine della Striscia di Gaza, dove lavorava come guardia di sicurezza. I media israeliani hanno riferito che ha 11 figli.

Inseguimento persistente della pace

In totale, i terroristi palestinesi hanno rapito più di 250 persone da Israele nella regione costiera l'7 ottobre dell'anno scorso. Dopo il rilascio di alcuni ostaggi, Israele stima che Hamas ne tenga ancora 108. Il numero di sopravvissuti è incerto.

In mezzo ai continui scontri a Gaza, non c'è segno di una tregua, nonostante gli sforzi globali per mediatare una pace e liberare i prigionieri rimasti. Secondo fonti israeliane, una squadra israeliana è pronta a visitare Doha per un altro round di trattative con Hamas. Il dialogo diplomatico, guidato da Qatar, Egitto e Stati Uniti, è stato stagnante per un po' di tempo.

In risposta all'assedio a Jenin e Tulkarem, l'organizzazione per i diritti umani Amnesty International ha chiamato per sanzioni dell'UE contro Israele, chiedendo un embargo completo sulle armi, una restrizione degli investimenti e il divieto del commercio di beni provenienti da insediamenti israeliani in territori occupati.

