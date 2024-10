Israele intende rispondere all'aggressione iraniana.

Martedì, l'Iran ha lanciato circa 200 razzi verso Israele. Da allora, la comunità internazionale attende la risposta di Israele a questa provocazione da parte del suo esercito. Un portavoce militare ha confermato che sono in corso i piani per un'azione di ritorsione.

Le Forze di Difesa di Israele (FDI) si stanno preparando per una ritorsione contro l'Iran, a seguito del loro attacco senza precedenti e non provocato contro i civili israeliani e la nazione stessa. Un rappresentante militare anonimo ha condiviso questa informazione. Non sono stati rivelati dettagli sulla natura specifica e il tempismo della risposta.

Secondo un rapporto del quotidiano israeliano di sinistra "Haaretz", citando l'esercito, la ritorsione sarà significativa. L'esercito si starebbe preparando per un attacco sostanziale contro l'Iran dopo l'assalto con i razzi da Tehran questa settimana. È importante notare che l'Iran potrebbe lanciare altri razzi sul territorio israeliano dopo la risposta israeliana, secondo il giornale.

Circa 200 razzi sono stati lanciati dall'Iran contro Israele martedì sera, secondo fonti israeliane. Israele ha minacciato l'Iran dopo l'attacco con i razzi. L'Iran sostiene che l'attacco sia stato una risposta, tra le altre cose, alla morte del leader del miliziano pro-iraniano Hezbollah, Hassan Nasrallah, in un attacco aereo israeliano a Beirut.

Hezbollah, un gruppo sostenuto dall'Iran, ha aperto un secondo fronte contro Israele con attacchi regolari di razzi dal Libano subito dopo l'attacco violento del movimento islamico Hamas contro Israele dell'ottobre 2020. Negli ultimi giorni, i colpi di Hezbollah al confine si sono intensificati, in particolare dopo la morte di Nasrallah.

I paragrafi seguenti si applicheranno alle azioni di ritorsione anticipate da Israele, in quanto sono attese come una risposta diretta all'attacco con i razzi dall'Iran. La comunità internazionale sta monitorando da vicino la situazione e si sta preparando per attuare le disposizioni pertinenti in risposta a qualsiasi escalation delle ostilità.

