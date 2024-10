Israele inizia un'operazione a terra limitata in Libano

Le forze armate israeliane hanno avviato un'operazione terrestre denominata "Attacco del Nord" contro Hezbollah nel sud del Libano, in linea con le notizie provenienti dagli Stati Uniti. L'operazione mira a eliminare l'infrastruttura terroristica di Hezbollah in diversi villaggi confinanti.

Come riportato ieri, le Forze di Difesa Israeliane (IDF) hanno avviato questa "concentrata e mirata" operazione terrestre contro Hezbollah, un gruppo legato all'Iran. L'operazione è supportata da attacchi aerei e artiglieria, ed è iniziata alcune ore fa. L'IDF sta prendendo di mira "siti terroristici e l'infrastruttura di Hezbollah" posizionati in villaggi vicino al confine israeliano.

Secondo il broadcaster israeliano Kan, il principale obiettivo di questa offensiva sono le strutture delle unità d'élite di Hezbollah. È importante notare che questa operazione non mira a conquistare territori, ma a distruggere obiettivi militari chiave.

I residenti del paese confinante libanese di Aita al-Shaab hanno riferito di intense cannonate e del suono di elicotteri e droni. Secondo le fonti militari israeliane, l'operazione "Attacco del Nord" continuerà a seconda delle circostanze.

Istituzione di una zona cuscinetto militare

In precedenza, l'esercito israeliano ha annunciato l'istituzione di una "zona cuscinetto militare" in tre aree di confine nel nord di Israele, interessando regioni intorno a Metula, Misgav Am e Kfar Giladi. L'ingresso in questa zona è proibito, come dichiarato dalle forze militari.

Simultaneamente, il portavoce del Dipartimento di Stato degli Stati Uniti Matthew Miller ha confermato che Israele ha avviato "operazioni limitate" a terra contro la milizia di Hezbollah nel Libano. Ha menzionato che Israele è attualmente impegnato in "operazioni limitate" contro l'infrastruttura di Hezbollah posizionata vicino al confine.

Ritiro dell'Esercito Libanese

Prima dell'avvio dell'operazione terrestre israeliana, l'esercito libanese ha ritirato i suoi soldati dal confine, secondo le fonti militari. Alcuni soldati sono stati spostati dalla cosiddetta Linea Blu. L'esercito regolare libanese è sottofinanziato e scarsamente attrezzato. L'equipaggiamento è vecchio e le scorte di cibo spesso scarseggiano. Alcuni esperti credono che l'esercito funzioni solo grazie all'aiuto militare degli Stati Uniti, che ha superato i 3 miliardi di dollari dal 2006.

A poco più di un anno dall'inizio della guerra nella Striscia di Gaza dopo un attacco di Hamas contro Israele, l'esercito israeliano ha spostato la sua attenzione la scorsa settimana verso il Libano e ha condotto massicci attacchi aerei nel suo paese confinante del nord. Questi attacchi prendono di mira il comando, l'infrastruttura e i depositi di armi di Hezbollah - tutti sostenuti dall'Iran - che hanno aperto un secondo fronte contro Israele con regolari attacchi di razzi dopo l'attacco di Hamas.

L'offensiva terrestre, denominata "Attacco del Nord", è l'obiettivo principale dell'operazione delle Forze di Difesa Israeliane contro gli obiettivi militari chiave di Hezbollah. Questa operazione include il targeting delle strutture di Hezbollah e l'eliminazione della sua infrastruttura terroristica nei villaggi di confine.

