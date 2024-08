- Israele inizia un'importante azione militare nei territori della Cisgiordania.

Ieri sera, l'esercito israeliano ha avviato un'operazione di vasta portata nella Cisgiordania occupata. Secondo i resoconti, sono in corso operazioni anti-terrorismo nei centri urbani di Jenin e Tulkarem, entrambi noti per l'attività dei miliziani palestinesi. Le fonti dei media suggeriscono che le forze israeliane stanno impiegando unità di fanteria, droni e cecchini, mentre utilizzano bulldozer per danneggiare l'infrastruttura e bloccare tutte le vie d'accesso a Jenin.

Secondo il ministero della salute di Ramallah, due persone sono state uccise e diverse altre sono rimaste ferite a Jenin. In seguito, l'agenzia di stampa palestinese Wafa ha riferito di altri due morti in un attacco con drone dell'esercito israeliano in un campo profughi vicino a Tubas. Le identità delle vittime non sono state rese note. L'esercito non ha rilasciato dettagli sull'operazione.

Questa operazione viene descritta come una delle più grandi mai condotte dall'esercito israeliano nella Cisgiordania settentrionale negli ultimi due decenni, secondo "Al Jazeera". Si segnalano scontri tra residenti palestinesi e soldati israeliani nel quartiere profughi di Nur Shams a Tulkarem, nonché in altre città della Cisgiordania.

Secondo Wafa, consistenti forze militari hanno fatto irruzione a Jenin, mentre "Al Jazeera" afferma che la città è completamente isolata. Il sito di notizie israeliano "ynet" rivela che le forze di sicurezza stanno cercando persone sospette nei quartieri profughi di Jenin e Tulkarem. Entrambe le città sono circondate dall'esercito e le ambulanze non sono autorizzate ad entrare.

La situazione nella Cisgiordania è peggiorata dal massacro di Hamas dell'7 ottobre 2023, che ha portato alla guerra di Gaza. Secondo fonti non confermate del ministero della salute di Ramallah, oltre 620 palestinesi sono stati uccisi dalle operazioni militari israeliane, dagli scontri armati e dagli attacchi estremisti. In questo periodo, si è registrato anche un aumento degli attacchi ai palestinesi da parte dei coloni israeliani.

Jenin e Tulkarem sono teatro di frequenti scontri con l'esercito israeliano. Lo scorso lunedì, cinque persone sono morte in un attacco aereo israeliano contro miliziani palestinesi nel quartiere profughi di Nur Shams a Tulkarem, secondo il ministero della salute.

Lebanon riferisce di un presunto attacco con drone israeliano

Gli scontri quasi quotidiani tra l'esercito israeliano e i gruppi palestinesi militanti nella Cisgiordania sono stati sostituiti da quasi daily scontri con la milizia di Hezbollah e altri gruppi nella zona di frontiera con il Libano, con perdite su entrambi i fronti. Recentemente, fonti di sicurezza libanesi e Al-Manar, la televisione affiliata a Hezbollah, hanno riferito di un possibile attacco con drone israeliano contro un camion nel nord-est del Libano, a circa 100 chilometri dal confine.

I testimoni affermano che sono esplose dopo l'attacco, probabilmente a causa del trasporto di armi per Hezbollah. Un individuo è rimasto ferito, secondo il ministero della salute libanese. La regione è nota per essere un feudo della milizia sciita di Hezbollah. Israele non ha ancora rilasciato dichiarazioni in merito all'incidente.

Un'operazione di salvataggio in Medio Oriente

In mezzo alla violenza in Medio Oriente, c'è stata una scintilla di speranza martedì con il salvataggio di un ostaggio tenuto da Hamas islamico da parte delle forze speciali israeliane. I soldati hanno localizzato Kaid Farhan Alkadi in uno dei tanti tunnel sotterranei di Hamas nella Striscia di Gaza. Secondo un rapporto del Wall Street Journal, hanno trascorso diversi giorni a cercare il sistema di tunnel, secondo un rappresentante dell'esercito israeliano. "Abbiamo esercitato la massima cautela e precisione perché sapevamo che potevamo incontrare terroristi, ostaggi o esplosivi", ha dichiarato la fonte.

Secondo il quotidiano Haaretz, Alkadi ha chiamato i soldati durante l'operazione, che hanno scoperto che era incustodito.

Si tratta del primo salvataggio di un ostaggio in vita da parte dei soldati israeliani da un tunnel di Hamas. I sette individui salvati in passato erano stati recuperati dalle case nella Striscia di Gaza a caro prezzo.

L'ostaggio salvato, un beduino di 52 anni, sta ricevendo cure mediche in un ospedale e si trova in buone condizioni, secondo fonti israeliane. I politici israeliani e i membri della famiglia hanno espresso la loro gioia per il suo rilascio dopo 326 giorni di prigionia.

"Tutto il Negev sta festeggiando!"

I beduini appartengono alla minoranza araba in Israele, spesso vittime di discriminazione. La loro popolazione stimata raggiunge circa 250.000 in tutto il paese, con molti che vivono nel deserto del Negev nel sud di Israele. Un familiare sollevato ha detto a "ynet" dopo l'operazione di salvataggio, "Tutto il Negev sta festeggiando!"

Al vedere la sua famiglia, l'uomo è stato descritto come emaciato. Ha riferito di aver assistito alla morte di un altro ostaggio insieme a lui.

Il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu e il presidente Izchak Herzog hanno entrambi parlato con Alkadi, che li ha esortati a "fare tutto il possibile per riportare a casa le persone. Lavorate giorno e notte e non fermatevi finché non saranno tornati", secondo l'ufficio di Herzog. "Le persone soffrono molto; non puoi immaginare", ha detto Alkadi a Herzog.

Alkadi sarebbe stato rapito l'7 ottobre da un kibbutz sul confine con la Striscia di Gaza, dove lavorava come guardia di sicurezza. I media israeliani riportano che è padre di 11 figli.

I tentativi di cessate il fuoco continuano.

Nel frattempo, gli scontri nella Striscia di Gaza continuano, accompagnati da tentativi di raggiungere un cessate il fuoco e liberare eventuali ostaggi rimasti. I media israeliani riferiscono che una squadra israeliana sta pianificando di visitare Doha, la capitale del Qatar, per ulteriori discussioni sull'accordo con Hamas. I colloqui avanti e indietro, facilitati dal Qatar, dall'Egitto e dagli Stati Uniti, sono stati stagnanti per molto tempo.

