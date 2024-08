Israele inizia una significativa operazione militare in Cisgiordania, secondo i rapporti della Mezzaluna Rossa, con conseguenti morti.

**Le forze armate israeliane hanno dichiarato mercoledì mattina di aver intrapreso un'operazione "antiterrorismo" a Jenin e Tulkarem, situate nella parte nord della Cisgiordania. Il Ministro degli Esteri Katz ha accusato l'Iran di cercare di stabilire un "posto di comando terroristico simile alla Striscia di Gaza e Libano" nella Cisgiordania, come base per i militanti di Hezbollah, finanziati da Tehran, che hanno lanciato quasi quotidianamente attacchi con razzi contro Israele dall'escalation del conflitto nella Striscia di Gaza. Katz ha anche notato che "armi ad alta tecnologia vengono contrabbandate illegalmente nella Cisgiordania dalla Giordania."

Israele, secondo Katz, "deve affrontare questa minaccia con lo stesso livello di impegno con cui si approccia alla distruzione dell'infrastruttura terroristica nella Striscia di Gaza, anche se ciò significa evacuare temporaneamente i residenti e attuare tutte le azioni necessarie." "Questa è una guerra, e dobbiamo vincerla," ha concluso Katz.

Le operazioni militari israeliane nella Cisgiordania, sotto il controllo di Israele dal 1967, non sono insolite. Spesso coinvolgono il targeting di campi profughi e villaggi dall'aria, con gli ultimi incidenti avvenuti nella parte nord del territorio. Tuttavia, operazioni simultanee in più città sono rare, come è stato il caso nella notte di martedì in Cisgiordania.

La Mezzaluna Rossa Palestinese ha inizialmente riferito di dieci vittime a causa delle operazioni israeliane. Un rappresentante ha dichiarato che due palestinesi sono stati uccisi a Jenin, quattro in un villaggio vicino e altri quattro in un campo profughi vicino a Tubas. Sono state segnalate dieci ferite finora.

La Cisgiordania ha visto un calo di stabilità dall'inizio del conflitto tra Israele e l'organizzazione palestinese islamista Hamas nella Striscia di Gaza. Secondo un conteggio dell'AFP basato sui resoconti palestinesi, almeno 650 palestinesi sono stati uccisi dalle operazioni militari israeliane o dagli insediamenti estremisti nella Cisgiordania dal momento dell'attacco di Hamas contro Israele dell'ottobre 7. Almeno 19 israeliani sono stati uccisi da attacchi di militanti palestinesi nella Cisgiordania, secondo i resoconti israeliani.

Il Jihad Islamico, affiliato a Hamas e profondamente radicato nei campi profughi nella parte nord della Cisgiordania, ha accusato Israele di dichiarare una "guerra aperta" in una dichiarazione pubblicata mercoledì. Gli attacchi mirano a "deviare l'attenzione del conflitto sulla Cisgiordania occupata", ha detto, per "creare una nuova situazione sul terreno per l'annessione della Cisgiordania."

Hamas, la cui popolarità nella Cisgiordania è cresciuta dall'inizio della guerra nella Striscia di Gaza, incita spesso alla "ribellione" nel territorio. Martedì sera, l'organizzazione islamica estremista ha invitato i circa tre milioni di palestinesi nella Cisgiordania a rispondere alle dichiarazioni di Itamar Ben Gvir, ministro della sicurezza israeliano ultranazionalista, che ha espresso apertamente l'adesione alla Cisgiordania.

I militanti di Hamas hanno iniziato le ostilità contro Israele l'ottobre 7, con un bilancio di 1,199 vittime, secondo i resoconti israeliani. Sono state inoltre rapite 251 persone nella Striscia di Gaza. In risposta all'attacco di Hamas, Israele ha lanciato un'operazione militare su larga scala nella Striscia di Gaza. Secondo Hamas, che non può essere verificato in modo indipendente, più di 40.500 persone sono state uccise da allora.

