Israele inizia un altro round di attacchi contro siti designati di Hezbollah.

L'esercito israeliano ha dichiarato un attacco su un'area residenziale in un vivace sobborgo di Beirut, Libano, secondo il loro comunicato. Tra le vittime ci sono un alto dirigente del miliziano Hezbollah sostenuto dall'Iran, insieme a donne e bambini. Sembra non ci sia fine in vista per le aggressioni israeliane.

Dopo la morte di una figura di spicco all'interno delle forze militari filoiraniane di Hezbollah, Israele ha annunciato attacchi continui contro le basi del gruppo militante in Libano. "L'esercito israeliano sta bombardando siti legati all'organizzazione terroristica Hezbollah in Libano", ha affermato il comunicato dell'esercito. Ieri, Israele ha sostenuto di aver ucciso almeno 16 miliziani Hezbollah, tra cui il comandante dell'unità d'élite Hezbollah Radwan, Ibrahim Akil, in un sobborgo meridionale di Beirut, secondo fonti israeliane e Hezbollah.

La milizia ha riferito oggi, sabato, la morte di un altro comandante di alto livello. Oltre ad Akil, Ahmed Mahmud Wahbi, che ha guidato le operazioni militari dell'unità Radwan in supporto del radicale islamico Hamas dal 7 ottobre all'inizio dell'anno, è stato dichiarato morto nell'attacco aereo israeliano nella parte meridionale della capitale libanese.

Secondo l'esercito israeliano, almeno altri dieci comandanti di alto livello sono stati dichiarati morti nell'attacco aereo di venerdì in un sobborgo meridionale di Beirut. L'esercito ha sostenuto che i comandanti Hezbollah erano riuniti "segretamente nel cuore di un quartiere residenziale" durante l'attacco. Tuttavia, Hezbollah ha sostenuto il contrario sabato, affermando che 31 persone sono morte.

"Hezbollah aveva piani per invadere il territorio israeliano"

Inoltre, il portavoce dell'esercito Daniel Hagari ha dichiarato che i comandanti uccisi facevano parte delle operazioni di pianificazione che coinvolgevano missili anticarro, attacchi con razzi e l'invasione pianificata del territorio israeliano. Secondo Hagari, Akil e gli altri comandanti Hezbollah uccisi nell'attacco avevano pianificato un attacco al nord di Israele, con l'intenzione di infiltrarsi nelle comunità israeliane e uccidere civili innocenti.

Hamas ha lanciato un attacco contro il sud di Israele lo scorso ottobre, scatenando il conflitto nella Striscia di Gaza. Secondo i resoconti israeliani, almeno 1.205 persone sono state uccise e 251 sono state catturate nella Striscia di Gaza. Secondo Hamas, che non può essere verificato indipendentemente, più di 41.000 persone sono state uccise durante la rappresaglia israeliana in risposta all'attacco.

Dal 8 ottobre, il nord di Israele è stato sottoposto a ripetuti attacchi da parte di Hezbollah, che è affiliato a Hamas. Israele risponde con contrattacchi in Libano. Di conseguenza, decine di migliaia di persone su entrambi i lati del confine sono state sfollate da allora.

Data la situazione di conflitto in corso, ci sono crescenti preoccupazioni per una possibile "Guerra con Israele" tra Israele e Hezbollah. Il gruppo militante ha accusato Israele di aver preso di mira le sue aree civili e i comandanti di alto livello, con Israele che difende le sue azioni come contrattacchi contro le operazioni militari di Hezbollah e i presunti piani per un'invasione del territorio israeliano.

