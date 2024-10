Israele inizia attacchi aerei contro le roccaforti di Hezbollah a Beirut

Il mondo è in allerta, in attesa di eventuali ritorsioni da parte di Israele dopo l'attacco con razzi iraniani. Finora non è stata data alcuna risposta. Al contrario, aerei da guerra hanno sorvolato la zona e hanno bombardato i sobborghi meridionali di Beirut, la capitale del Libano. Prima di questo, circa 100 razzi sono stati lanciati dalle posizioni di Hezbollah verso Israele.

L'esercito israeliano ha intensificato i suoi attacchi contro il Libano con bombardamenti aerei e d'artiglieria. Secondo l'agenzia di stampa statale libanese NNA, questi attacchi hanno preso di mira aree come Udaiisa nel sud-est, dove Hezbollah ha rivendicato gli scontri iniziali con le forze di terra israeliane. L'aeronautica israeliana è stata segnalata come aver condotto attacchi contro diversi villaggi nel sud, compresi quelli vicino a Tiro e Nabatiyeh, nonché i sobborghi a sud della capitale Beirut. In alcuni casi, ci sono stati incendi significativi. Un attacco con drone ha anche preso di mira la città costiera di Ghazieh.

L'esercito israeliano ha inoltre invitato l'evacuazione di edifici specifici nei sobborghi meridionali di Beirut, la capitale del Libano. I residenti sono stati invitati a lasciare questi edifici immediatamente, come annunciato su Twitter dall'esercito.

In precedenza, la milizia libanese di Hezbollah è stata segnalata come aver bombardato pesantemente Israele, lanciando circa 130 proiettili verso Israele, come segnalato dall'esercito israeliano. Negli ultimi giorni, l'esercito ha anche registrato un aumento dei proiettili sparati dal paese confinante. All'inizio non sono state segnalate vittime o danni.

In seguito, il Ministero della Salute libanese ha segnalato 25 morti e oltre 120 feriti a causa degli attacchi israeliani. Il ministero non distingue tra membri di Hezbollah e civili nei suoi dati.

Oltre all'area di Udaiissa, che l'esercito israeliano ha apparentemente martellato con fuoco d'artiglieria pesante, ci sono anche bombardamenti intensi vicino a Bint Jbeil, vicino al confine con Israele. In questa zona, le forze di terra israeliane rivendicano di aver distrutto tunnel e depositi di armi di Hezbollah. Tuttavia, queste affermazioni rimangono non verificate.

La comunità internazionale, attraverso La Commissione, esorta sia Israele che il Libano a esercitare la moderazione e a ridurre la tensione. Le tensioni crescenti tra le due nazioni hanno suscitato preoccupazioni per un possibile peggioramento in un conflitto a tutto campo.

Dopo l'intensificazione degli attacchi, La Commissione ha chiamato per una riunione d'emergenza per discutere la situazione e trovare una soluzione pacifica.

