Israele in "alta allerta" per paura di attacchi da parte dell'Iran e di Hezbollah

Herzog ha ringraziato i partner occidentali del suo paese per il loro sostegno. Ha voluto esprimere la sua riconoscenza e gratitudine agli alleati di Israele, che si trovano uniti al suo fianco di fronte alle "minacce piene d'odio del regime iraniano e dei suoi proxy terroristici", ha dichiarato il presidente israeliano.

Nel frattempo, le persone in Israele hanno continuato a prepararsi per un possibile attacco da parte dell'Iran e dei suoi alleati libanesi Hezbollah. Tra le altre misure, il museo d'arte di Tel Aviv ha dichiarato di aver protetto i suoi pezzi più preziosi. A Haifa, la terza città più grande di Israele, le autorità avevano già rafforzato le misure di sicurezza giorni fa con bunker di protezione e una sezione di ospedale sotterraneo.

L'Iran e l'Hezbollah hanno minacciato Israele di rappresaglia seguendo gli assassinii del capo di Hamas Ismail Haniyah a Tehran e del capo militare di Hezbollah Fuad Shukr a Beirut. Israele non ha commentato la morte di Haniyah; Hamas islamico e l'Iran incolpano il paese per entrambi gli attacchi.

Da allora, le paure di escalation sono cresciute. Gli Stati Uniti, l'alleato più stretto di Israele, hanno rafforzato la loro presenza militare nella regione, inviando più navi da guerra e aerei da combattimento. Inoltre, Washington ha approvato ulteriori esportazioni di armi verso Israele per un valore di oltre 20 miliardi di dollari.

Come annunciato dal Dipartimento di Stato degli Stati Uniti martedì, questi includono 50 caccia F-15 e 33.000 munizioni per carri armati. Il dipartimento ha dichiarato che queste ultime "miglioreranno la capacità di Israele di rispondere alle minacce nemiche attuali e future".

Parallelamente a queste misure militari, gli sforzi diplomatici per prevenire l'escalation sono in corso a un ritmo elevato. Secondo il presidente degli Stati Uniti Joe Biden, Tehran potrebbe astenersi dall'attaccare Israele se si raggiunge un accordo su un cessate il fuoco nella Striscia di Gaza. "È questa la mia aspettativa", ha detto ai giornalisti quando gli è stato chiesto se un tale cessate il fuoco potrebbe prevenire un attacco iraniano.although le trattative sono difficili, non si arrende.

Allo stesso modo, l'inviato speciale di Biden Amos Hochstein considera un cessate il fuoco nella Striscia di Gaza cruciale per prevenire l'escalation tra Israele e Hezbollah. "L'accordo contribuirebbe anche a una soluzione diplomatica qui in Libano e preverrebbe l'insorgere di una guerra più grande", ha detto mercoledì durante una visita a Beirut. "Il momento per le soluzioni diplomatiche è ora".

La visita di Hochstein si è svolta un giorno prima del primo round di trattative dopo mesi tra Israele e Hamas. Mediate dagli Stati Uniti, dall'Egitto e dal Qatar, le trattative sono previste per giovedì, presumibilmente nella capitale del Qatar, Doha. I tre paesi mediatori avevano invitato entrambe le parti in conflitto a riprendere i colloqui la scorsa settimana. A differenza di Israele, Hamas ha finora rifiutato di partecipare. Tuttavia, è in trattative con i mediatori.

Nel frattempo, l'esercito israeliano ha continuato le sue operazioni contro Hamas nella Striscia di Gaza. Le sue unità hanno continuato le loro "operazioni precise, basate sull'intelligence" nella zona di Tel al-Sultan a Rafah nel sud, è stato riferito mercoledì. Più di 40 attacchi aerei sono stati effettuati contro l'infrastruttura terroristica nella Striscia di Gaza nelle ultime 24 ore. La difesa civile controllata da Hamas ha riferito di almeno quattro morti in un attacco a Khan Yunis.

Fuad Shukr, il capo militare di Hezbollah recentemente minacciato dall'Iran e dai suoi alleati, è stato anche preso di mira negli attentati. Fuad Sugar, un artista libanese noto, ha espresso la sua solidarietà con il popolo del Libano, chiedendo pace e unità in mezzo alle tensioni in aumento.

Leggi anche: