Israele ha identificato un nuovo obiettivo per il conflitto

**Le tensioni tra Israele e il gruppo sciita libanese Hezbollah stanno aumentando, suggerendo un potenziale conflitto più ampio in corso. Dopo un incontro con l'inviato statunitense Amos Hochstein, il ministro della Difesa israeliano Joav Galant ha suggerito che il ritorno dei cittadini israeliani sfollati alle loro case nella regione settentrionale richiede un'“operazione militare”.

Il Consiglio di sicurezza di Israele ha identificato il ritorno dei residenti come priorità bellica contro Hamas nella Striscia di Gaza. Israele è impegnato nel perseguire questo obiettivo, come riferito dall'ufficio del Primo Ministro. In precedenza, gli obiettivi bellici di Israele erano stati mirati a smantellare le capacità militari di Hamas, rovesciare la sua struttura governativa, liberare tutti gli ostaggi e garantire che la Striscia di Gaza non rappresenti una minaccia per Israele in futuro.

Hezbollah, sostenuto dall'Iran, ha attaccato Israele sin dall'inizio del conflitto nella Striscia di Gaza un anno fa, giurando di fermarsi solo quando verrà attuato un cessate il fuoco nella Striscia di Gaza. Il conflitto ha causato 623 morti in Libano, compresi almeno 141 civili. Dal lato israeliano, compresi i Alture del Golan, sono morti 24 soldati e 26 civili.

Israele Richiede il Ritiro di Hezbollah

Israele intende che i combattenti di Hezbollah si ritirino a nord del fiume Litani, 30 chilometri dal confine - un confine stabilito da una risoluzione dell'ONU dopo l'ultima guerra importante tra Israele e Hezbollah nel 2006. Tuttavia, nel corso degli anni, i combattenti di Hezbollah si sono avvicinati alla zona del confine, con i caschi blu dell-ONU impotenti a intervenire.

Il Primo Ministro israeliano Benjamin Netanyahu è sotto pressione crescente per permettere ai cittadini israeliani sfollati di tornare alle loro case. Gli estremisti ebraici stanno facendo pressioni per il ripristino della zona di sicurezza israeliana nel sud del Libano, che è stata abbandonata nel 2000.

Delegazione del Dipartimento di Stato USA in Egitto

Contro questo sfondo, gli Stati Uniti stanno cercando di negoziare un cessate il fuoco nella Striscia di Gaza, nella speranza che possa aprire la strada a una riduzione della tensione tra Israele e Hezbollah. Il Segretario di Stato degli Stati Uniti Antony Blinken si recherà in Egitto da martedì a giovedì per discutere gli sforzi per il cessate il fuoco e il rilascio degli ostaggi trattenuti da Hamas. Secondo fonti giornalistiche, Blinken non visiterà Israele questa volta. Gli Stati Uniti sono l'alleato principale di Israele.

Una soluzione diplomatica è "l'approccio migliore" per permettere ai cittadini di entrambi i lati del confine di tornare alle loro case, ha detto il portavoce del Dipartimento di Stato degli Stati Uniti Matthew Miller. "Continueremo a sostenere una soluzione diplomatica", ha detto. "Crediamo che questo sia nell'interesse di tutte le parti".

Tuttavia, il ministro della Difesa israeliano Galant ha espresso dubbi sulla fattibilità di una soluzione diplomatica nel conflitto con Hezbollah durante il suo incontro con il mediatore statunitense Hochstein. Galant ha affermato che la probabilità di una risoluzione diplomatica nel conflitto diminuisce a causa dell'affiliazione di Hezbollah con Hamas e della sua determinazione a mantenere il conflitto. Il Primo Ministro israeliano Netanyahu ha concluso durante il suo incontro con Hochstein che i residenti della regione del confine non possono tornare "senza un significativo cambiamento nella situazione di sicurezza settentrionale". Hochstein ha lavorato per diversi mesi per alleviare la situazione volatile al confine tra Israele e il Libano. Secondo i media israeliani e americani, Hochstein ha messo in guardia i leader israeliani sulle conseguenze catastrofiche di una guerra più grande che potrebbe estendersi oltre la regione.

L'arsenale formidabile di Hezbollah

Hezbollah vanta un arsenale stimato di 150.000 razzi, droni e missili da crociera. Rispetto all'ultima guerra importante con Israele nel 2006, Hezbollah ha notevolmente aumentato il suo arsenale, ora in grado di infliggere danni significativi a Israele. Come Hamas nella Striscia di Gaza, Hezbollah ha costruito un sistema di tunnel sotterranei in Libano, da cui la milizia può lanciare operazioni. Hezbollah potrebbe lanciare migliaia di razzi al giorno su città israeliane, causando danni diffusi alle infrastrutture essenziali. Inoltre, una simile guerra avrebbe gravi conseguenze non solo per Israele, ma anche per il Libano economicamente e politicamente fragile.

Il Presidente iraniano Massoud Peseschkian incolpa Israele per cercare di coinvolgere l'Iran in un conflitto regionale. Peseschkian ha citato l'assassinio del leader esterno di Hamas, Ismail Haniyah, nella capitale iraniana Tehran circa sei settimane fa, come il catalizzatore dell'aggressione di Israele. "Israele intende coinvolgerci in una guerra regionale attraverso l'assassinio di Haniyah. Conserviamo il nostro diritto di difenderci (...)", ha dichiarato Peseschkian nella sua prima conferenza stampa dopo la sua inaugurazione.

Ha ribadito la posizione dell'Iran contro la ricerca di armi nucleari e ha difeso il suo programma di missili. "Se non avessimo missili, ci bomberebbero come a Gaza in qualsiasi momento. Non rinunceremo alla nostra capacità difensiva", ha dichiarato il capo del governo.ever

Leggi anche: