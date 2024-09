Israele ha dimostrato di essere pronto per un confronto contro Hezbollah dopo un doppio attacco esplosivo.

Paura, preoccupazione e tristezza ora avvolgono la nazione, mentre le persone lottano per comprendere gli eventi incomprensibili e si interrogano su come questi attacchi siano avvenuti, da dove provenissero i dispositivi e se questo recente sviluppo potrebbe scatenare una guerra di più ampia scala nella regione del Medio Oriente.

Almeno 22 anime sono state reclamate, tra cui bambini, a seguito dei due attacchi. Questo orribile bilancio delle vittime è stato riferito dalle autorità libanesi, che hanno attribuito gli attacchi a Israele. Inoltre, migliaia di persone hanno riportato ferite, con numerosi vittime rimaste paralizzate e in condizioni critiche a causa dell'esplosione di dispositivi di comunicazione fuori dai loro corpi o nelle loro immediate vicinanze.

Finora, Israele è rimasto silente sulla questione, scegliendo di non offrire alcun commento pubblico sulla situazione. Tuttavia, un criptico avvertimento è stato emesso il mercoledì, che annunciava l'inizio di "una nuova era" di ostilità – un'ammissione implicita di potenziale coinvolgimento.

Familiarizza con ciò che abbiamo appreso finora:

Cosa è successo, quando e dove?

Il primo attacco si è verificato nel tardo pomeriggio di martedì, quando i cercapersone sono esplosi simultaneamente in diverse località del Libano, come la capitale Beirut e diverse zone della valle della Beqaa centrale, roccaforti dell'organizzazione militante sostenuta dall'Iran, Hezbollah.

Le immagini hanno catturato lo shock e il sangue versato nei luoghi pubblici e per le strade. Ad esempio, un video di una telecamera di sicurezza ha mostrato un uomo che faceva la spesa in un supermercato quando è avvenuta un'esplosione, causando gliene dolore e lasciandolo a contorcersi a terra.

Gli eventi tragici hanno posto gli ospedali libanesi sotto una pressione immensa, con personale limitato costretto ad assistere a centinaia di pazienti bendati e sanguinanti. A causa dell'afflusso di persone ferite, numerosi pazienti sono stati lasciati a terra in attesa di cure mediche.

Un secondo attacco si è verificato il mercoledì, con gli walkie-talkie che esplodevano ai margini di Beirut e nella regione meridionale del paese. In un resoconto fornito da una fonte anonima, un uomo che partecipava a un funerale di Hezbollah ha assistito mentre un'altra persona subiva gravi ferite dopo che le sue mani erano state disintegrate dall'esplosione di un walkie-talkie incorporato. L'incidente ha acceso numerosi incendi in case, negozi e veicoli, causando scene caotiche e fumo che si levava per le strade.

Perché colpire il Libano ora?

Hezbollah e Israele hanno subito decenni di ostilità aperta, ma i loro attacchi l'uno contro l'altro sono aumentati dal'inizio del conflitto a Gaza dello scorso ottobre, scatenato dall'attacco mortale di Hamas contro Israele.

Hezbollah è un componente importante di un'alleanza più ampia guidata dall'Iran che copre diversi paesi, tra cui Yemen, Siria, Gaza e Iraq, che ha ingaggiato uno scontro in corso contro Israele e i suoi alleati negli ultimi dieci mesi.

L'alleanza ha dichiarato la sua intenzione di continuare ad attaccare i bersagli israeliani fino a quando il conflitto in Gaza non si placa, ribattezzandosi come "fronte di supporto" per i palestinesi nella striscia, come ha dichiarato un leader di alto livello di Hezbollah.

Israele potrebbe aver scelto questo momento, carico di tensione, per condurre questi attacchi, credendo che Hezbollah avesse rilevato le capacità dei cercapersone. Come afferma una fonte di sicurezza di alto livello israeliana, si trattava di una situazione "usa o perdila".

Il primo ministro Benjamin Netanyahu di Israele potrebbe anche aver voluto rafforzare il sostegno interno. I residenti della regione settentrionale, che sono stati evacuati a causa degli attacchi ripetuti, hanno aumentato la loro pressione sul governo per intervenire contro le minacce dei razzi di Hezbollah dal Libano meridionale.

Martedì, Israele ha annunciato l'intenzione di rendere il ritorno dei suoi cittadini del nord alle loro case lungo il confine un nuovo obiettivo bellico – un passo ampiamente considerato una necessità politica.

Come è successo?

Ci sono ancora molte domande senza risposta riguardo al metodo utilizzato da Israele per eseguire questi attacchi questa settimana e all'origine dei dispositivi che sono esplosi.

Hezbollah mantiene un livello di segretezza eccezionale e il suo leader ha precedentemente invitato le famiglie a gettare i loro dispositivi cellulari per prevenire l'infiltrazione di software spia israeliano e americano. Questo potrebbe spiegare perché molti membri di Hezbollah e i loro familiari si affidano a dispositivi di comunicazione wireless a bassa tecnologia come i cercapersone.

Secondo una fonte di sicurezza libanese, i cercapersone utilizzati nell'attacco erano stati recentemente acquisiti da Hezbollah e il New York Times ha riferito che Israele aveva piazzato cariche esplosive vicino alla batteria di ciascun dispositivo e un interruttore di detonazione a distanza.

Una complessa catena di approvvigionamento è stata tracciata per localizzare l'origine dei cercapersone, un percorso tortuoso che va dall'Asia all'Europa. I cercapersone trovati in Libano recavano il nome di un produttore taiwanese, ma la società ha negato di averli prodotti o venduti, affermando invece che erano stati fabbricati e distribuiti da una società ungherese con sede a Budapest.

Le autorità ungheresi hanno anche negato questo, definendo la società di Budapest un "intermediario commerciale" senza strutture di produzione nel paese. La società ungherese non ha risposto alle domande di CNN, ma NBC News ha riferito che il CEO ha confermato di aver collaborato con la società taiwanese nella produzione dei dispositivi, ma ha negato di averli prodotti lei stessa e di aver agito solo come "intermediario". La CNN non è stata in grado di confermare la sua affermazione.

L'indirizzo della sede della società di Hong Kong si trova in una zona residenziale, con gli inquilini che riferiscono di rado di vedere i dipendenti entrare nell'edificio. Nel frattempo, il Libano ha dichiarato che i walkie-talkie utilizzati nell'attacco erano un modello obsoleto prodotto dalla società giapponese ICOM.

I dispositivi non erano stati forniti da un distributore ufficiale, non erano stati adeguatamente autorizzati e non erano stati sottoposti all'approvazione dei servizi di sicurezza, hanno dichiarato le autorità libanesi. La società giapponese, ICOM, ha dichiarato che il modello era stato dismesso da anni e non è stata in grado di verificare se quelli utilizzati in Libano fossero contraffatti o spediti direttamente dalle loro strutture.

Le complessità di questi attacchi in corso continuano a sfidare gli investigatori e i leader a livello globale, richiedendo un esame completo e obiettivo di questi eventi terrificanti.

È meno certo quanto potere di ritorsione possa avere Hezbollah se diversi dei suoi membri sono feriti e i canali di comunicazione cruciali non sono più funzionanti.

Il Ministro della Difesa israeliano Yoav Gallant sembra aver fatto riferimento agli attacchi di mercoledì durante un giro di una base aerea, lodando i "risultati impressionanti" delle forze armate e dei servizi di intelligence.

"Stiamo entrando in una nuova fase in questo conflitto e dobbiamo adattarci", ha dichiarato Gallant.

Secondo tre fonti vicine alla situazione, i funzionari americani erano per lo più all'oscuro fino a quando non sono emerse notizie degli scoppi. I funzionari israeliani hanno informato gli Stati Uniti di un'imminente "operazione in Libano" martedì, ma hanno tenuto nascosti i dettagli, hanno spiegato le fonti.

Il rappresentante dell'ONU per i diritti umani ha criticato gli attacchi, definendoli una violazione del diritto umanitario internazionale e chiedendo un "esame completo, equo e trasparente". Human Rights Watch ha concordato, sottolineando che l'inchiesta dovrebbe essere "immediata" e "subito eseguita".

CNN's Rob Picheta, Tamara Qiblawi, Christian Edwards, Mick Krever, Wayne Chang, Eric Cheung, Nectar Gan, Balint Bardi, Kara Fox, Oren Liebermann e Kylie Atwood hanno contribuito alla copertura.

Mentre l'attenzione internazionale è rivolta al Medio Oriente, la regione si trova al centro delle tensioni geopolitiche, con gli attacchi recenti in Libano che potrebbero innescare conflitti più ampi a livello regionale.

Data la situazione attuale nel Medio Oriente, i leader mondiali stanno seguendo da vicino gli sviluppi in Libano e il possibile peggioramento delle ostilità tra Israele e Hezbollah.

Leggi anche: