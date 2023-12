Israele ha colpito alcune aree in cui aveva indirizzato i civili a Gaza, secondo l'analisi della CNN

Il 1° dicembre, le Forze di Difesa Israeliane (IDF) hanno pubblicato una mappa di Gaza - divisa in 623 blocchi numerati - che indicava le aree che l'esercito avrebbe colpito nell'immediato e quelle in cui i civili avrebbero dovuto fuggire. La mappa è stata resa accessibileonline tramite un codice QR stampato sui volantini lanciati sulla striscia.

La mappa, vestigia del breve piano degli anni '70 per ricostruire Gaza nei primi anni di occupazione israeliana della striscia costiera, è stata descritta dall'IDF come "un modo sicuro per preservare la vostra sicurezza, le vostre vite e quelle delle vostre famiglie".

Ai residenti di Gaza è stato detto di "prestare attenzione e controllare questa mappa" e di seguire "le istruzioni dell'IDF attraverso vari media".

Tuttavia, l'analisi della CNN mostra che le istruzioni dell'IDF sono state a volte imprecise e confuse. Gli aggiornamenti regolari dell'IDF evidenziano i blocchi numerati in arancione, esortando i cittadini a evacuare questi luoghi e a spostarsi in altre aree indicate sulla mappa. Ma alcuni messaggi sono stati contraddittori e sono stati sollevati dubbi sulla capacità dei palestinesi di accedere alle informazioni a causa di interruzioni di corrente e di telecomunicazioni.

Utilizzando video e immagini condivise online, immagini satellitari e notizie locali, la CNN ha verificato tre attacchi israeliani su aree in cui ai cittadini è stato detto di fuggire.

"Fin dall'inizio dei combattimenti, l'IDF ha invitato la popolazione civile ad evacuare temporaneamente dalle aree di intensi combattimenti, verso aree più sicure, al fine di ridurre al minimo il rischio di rimanere in aree di intense ostilità", ha dichiarato l'IDF in una dichiarazione in risposta alla notizia riportata dalla CNN.

L'IDF ha anche affermato di aver colpito le aree identificate in questo rapporto dopo "l'indicazione dell'intelligence che questi luoghi erano rifugi per i comandanti della Brigata Rafah dell'organizzazione terroristica di Hamas".

"L'IDF continua ad operare contro le infrastrutture e i terroristi di Hamas ovunque si trovino nella Striscia di Gaza", ha continuato la dichiarazione.

Colpi in aree in cui sono diretti i civili

Il 2 dicembre, il portavoce dell'IDF per i media arabi, Avichay Adraee, ha pubblicato sui social media gli ordini di evacuazione per i cittadini in alcune zone della Striscia di Gaza, che l'IDF aveva definito "zona sicura" nel primo mese e mezzo di guerra, prima della tregua.

Sono state condivise più immagini della stessa località, ognuna con diverse posizioni evidenziate. Sulla mappa, le aree a nord e a est della città di Khan Younis sono evidenziate in arancione e le frecce indicano ai residenti di evacuare da queste zone verso Al-Mawasi - una striscia costiera di 5,22 miglia quadrate designata come zona sicura dall'IDF - o verso Rafah, la città più meridionale di Gaza.

Le organizzazioni umanitarie hanno sollevato preoccupazioni riguardo alla "zona umanitaria" di Al-Mawasi, con il Direttore Generale dell'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) che l'ha definita "una ricetta per il disastro" a causa delle condizioni anguste e della mancanza di infrastrutture o servizi.

Nel frattempo, le analisi mostrano che gli attacchi hanno continuato a colpire Rafah.

Nei tre giorni successivi al post di Adraee, la CNN ha scoperto che tre attacchi israeliani hanno preso di mira località di Rafah, nonostante il consiglio dell'IDF di evacuare i gazesi "a Rafah".

Nel pomeriggio del 3 dicembre, un attacco ha avuto luogo nel quartiere El-Geneina di Rafah. Il filmato, girato pochi istanti dopo l'attacco, mostra un grande pennacchio di fumo che si alza da un luogo vicino a Saddam Street a Rafah.

Fotografie e video condivisi sui social media, e geolocalizzati in una posizione corrispondente al pennacchio, mostrano un grande cratere e diversi edifici danneggiati o distrutti.

I media locali hanno riferito che almeno 17 persone sono state uccise e decine ferite nell'attacco, che ha colpito la casa della famiglia al-Bawab.

Più tardi nella notte, un altro attacco aereo ha colpito la casa della famiglia Al-Jazzar nel quartiere Al-Tanour di Rafah. I filmati catturati all'indomani dell'attacco mostrano persone alla disperata ricerca di sopravvissuti tra le macerie. Un video mostra un uomo, con le gambe intrappolate sotto le macerie, che viene salvato dalle squadre della Protezione Civile.

La CNN ha geolocalizzato il filmato in una casa del quartiere Al-Tanour di Rafah e ha confermato l'attacco utilizzando le immagini satellitari.

I giornalisti presenti nella zona hanno riferito alla CNN che 18 persone sono rimaste uccise nel bombardamento, tra cui la giornalista Shaima Al-Jazzar e la sua famiglia. La CNN non è stata in grado di verificare in modo indipendente le vittime.

La CNN ha anche potuto verificare le notizie della sera successiva, il 4 dicembre, secondo cui un attacco israeliano avrebbe preso di mira una torre dell'acqua pubblica a meno di 400 metri dalla casa della famiglia Al-Jazzar. Attraverso l'analisi delle immagini satellitari, è possibile confermare che la torre dell'acqua è stata distrutta tra il 3 e il 9 dicembre.

Sono stati segnalati almeno altri tre attacchi aerei su località di Rafah il 2, 3 e 5 dicembre, ma la CNN non è stata in grado di verificarli in modo indipendente.

Messaggi confusi sulle zone sicure

L'IDF ha anche emesso messaggi contraddittori nel nord di Gaza, che potrebbero aver indotto le persone a credere erroneamente di trovarsi in zone sicure, secondo l'analisi della CNN.

Il 2 dicembre, Adraee ha pubblicato sui social media ordini di evacuazione per i cittadini della Striscia di Gaza settentrionale, evidenziando una serie di isolati a nord di Gaza City, tra cui ampie parti del campo profughi di Jabalia. Il grafico indicava agli abitanti di queste aree di "evacuare immediatamente le vostre case attraverso gli assi di Haifa e Khalil al-Wazir e di recarsi nei centri di accoglienza e nelle scuole conosciuti nei quartieri di Al-Daraj e Tuffah e a ovest di Gaza City".

Adraee ha allegato alle istruzioni due immagini incoerenti. Entrambe mostravano la stessa area, ma la seconda immagine presentava un numero maggiore di isolati ritenuti non sicuri.

Questo ha creato confusione nella messaggistica, in cui alcuni "isolati" sono stati presentati contemporaneamente come "sicuri" e "non sicuri". Ad esempio, il blocco 720 non è evidenziato nella prima immagine, ma appare nell'area arancione nella seconda immagine. Il blocco 717, che è parzialmente evidenziato nella prima immagine, appare perfettamente nella zona arancione nella seconda immagine.

Adraee ha pubblicato un avviso aggiornato il 3 dicembre in cui è stata inclusa solo l'immagine che mostra l'area ombreggiata più ampia.

La CNN ha verificato due attacchi israeliani avvenuti all'interno di blocchi che non erano evidenziati nella prima versione dell'immagine - e che quindi, secondo le sue indicazioni, avrebbero dovuto essere sicuri - dopo che Adraee ha condiviso gli ordini di evacuazione contraddittori.

La sera del 3 dicembre è apparso online un video che sembrava mostrare una stazione di servizio avvolta dalle fiamme. Il video è stato diffuso insieme alla notizia che una stazione di servizio nel quartiere Al-Tuffah di Gaza City era stata colpita da un attacco aereo israeliano.

Il video è stato girato di notte, rendendo difficile individuare qualsiasi punto di riferimento significativo. Tuttavia, i rapporti hanno anche affermato che la stazione di servizio si trovava vicino agli uffici della Difesa civile palestinese. Grazie a queste informazioni, la CNN è riuscita a localizzare un ufficio della Protezione Civile e una stazione di servizio affiancati nel quartiere di Al-Tuffah.

Le immagini satellitari dell'area - fornite da Planet Labs il 4 dicembre - rivelano distruzione e chiari segni di incendio nel luogo in cui si trova la stazione di servizio, situata nell'isolato 720, un'area che non era evidenziata in una delle mappe pubblicate. La Difesa civile palestinese ha poi rilasciato una dichiarazione in cui afferma che tre membri della sua squadra civile sono stati uccisi e altri feriti dal bombardamento.

Laboratori del pianeta

Immagini satellitari scattate prima e dopo il 3 dicembre rivelano la distruzione della stazione di servizio nel quartiere Al-Tuffah di Gaza City.

Lo stesso giorno, notizie locali hanno affermato che la moschea di Al-Salam, nel quartiere di Al-Tuffah, era stata presa di mira dai bombardamenti israeliani.

Le immagini satellitari della zona non rivelano danni evidenti alla moschea, ma ci sono segni di bombardamenti nell'area circostante.

Sebbene non sia stato possibile confermare la data esatta di questo attacco - che ha colpito l'isolato 717 - l'analisi delle immagini satellitari rivela che l'attacco ha avuto luogo tra il 2 e il 9 dicembre, nei giorni successivi al post di Adraee che correggeva la mappa iniziale.

L'IDF afferma che le mappe riflettono l'impegno a garantire "tutte le precauzioni possibili per evitare di causare perdite di vite civili o lesioni, adottando tutti i mezzi disponibili".

Ma i gruppi per i diritti e le organizzazioni internazionali hanno messo in dubbio queste affermazioni. L'Ufficio delle Nazioni Unite per il Coordinamento degli Affari Umanitari (OCHA) ha sollevato preoccupazioni sull'accessibilità della mappa per i residenti di Gaza, a causa delle interruzioni di corrente e dei tagli alle telecomunicazioni.

Idati del monitor globale di Internet, NetBlocks, rivelano che nei momenti in cui l'IDF forniva ordini di evacuazione per blocchi numerati intorno a Gaza, la connettività di rete nel governatorato di Rafah era meno di un quinto dei livelli massimi. Nel governatorato di Khan Younis, ci sono stati momenti in cui la connettività è stata registrata pari a zero.

"Non è chiaro come i residenti di Gaza possano accedere alla mappa senza elettricità e in presenza di tagli ricorrenti alle telecomunicazioni", si legge in una nota dell'OCHA.

