Israele effettua ulteriori attacchi aerei nei dintorni di Beirut

Dopo aver avviato intense operazioni aeree, Israele si concentra sui presunti punti di forza di Hezbollah all'interno della capitale libanese, Beirut. Le autorità militari israeliane stanno valutando la possibilità di colpire il leader di Hezbollah, Hassan Nasrallah, mentre continuano a monitorare gli effetti degli attacchi aerei. Gli obiettivi militari includono la distruzione dei depositi di armi di Hezbollah, nascosti all'interno di edifici residenziali. Gli esplosioni potrebbero potenzialmente causare danni strutturali o addirittura il crollo di questi edifici, secondo Daniel Hagari, portavoce dell'esercito.

Per garantire la sicurezza dei civili, l'esercito ha invitato alcuni residenti, che vivono vicino a certi edifici utilizzati da Hezbollah, a lasciare la zona in anticipo. Gli edifici designati nel quartiere libanese di Lailaki, utilizzati dalla milizia sciita di Hezbollah, sono l'oggetto dell'avviso di evacuazione, secondo un portavoce dell'esercito israeliano, diffuso in una dichiarazione in arabo. Ai residenti è stato consigliato di mantenere una distanza di 500 metri da questi edifici per garantire la loro sicurezza, poiché numerosi abitanti hanno evacuato la zona.

Il comando di Hezbollah bombardato

Il pesante bombardamento del pomeriggio di venerdì in un sobborgo di Beirut è stato apparentemente mirato al presunto centro di comando della milizia sciita filoiraniana, nascosto all'interno di strutture residenziali. I primi resoconti dei media hanno indicato che il leader di Hezbollah, Hassan Nasrallah, potrebbe essere stato il bersaglio dell'attacco, anche se questo non è stato confermato. Il portavoce dell'esercito israeliano ha descritto l'attacco alla sede di Hezbollah come "estremamente preciso".

Una fonte israeliana, secondo Axios, sta attualmente indagando se Nasrallah sia stato ferito nell'attacco, mentre Tasnim, l'agenzia di stampa iraniana, sostiene che Nasrallah è illeso. Al momento, l'entità delle potenziali vittime dell'attacco rimane incerta.

L'esercito israeliano, inoltre, ha espresso l'intenzione di impedire qualsiasi spedizione di armi destinate a Hezbollah attraverso l'aeroporto internazionale di Beirut. Israele afferma di avere una conoscenza approfondita dei trasferimenti di armi iraniane a Hezbollah, ma ha promesso di ostacolarli. Il portavoce dell'esercito Daniel Hagari ha confermato che i pattugliamenti dell'aeronautica sono ora in corso nella zona circostante l'aeroporto di Beirut. A differenza della vicina Siria, il Libano ha finora agito responsabilmente, evitando di consentire trasporti di armi attraverso il suo aeroporto civile, secondo il resoconto del portavoce.

Più di 700 morti negli attacchi aerei

Dall'inizio della settimana, Israele ha intrapreso una serie di massicci raid aerei contro Hezbollah all'interno del Libano. Entro lunedì, il bilancio delle vittime segnalato dalle autorità libanesi aveva superato i 700 individui, con quasi 6.000 civili feriti.

In risposta al rifiuto di Israele di accettare una tregua, Hezbollah ha intensificato i suoi attacchi contro diverse località all'interno del territorio israeliano. Hezbollah ha una stretta alleanza con Hamas, il gruppo palestinese islamico radicale attivo nella Striscia di Gaza, che ha scatenato la guerra di Gaza con il suo senza precedenti attacco su larga scala contro Israele l'

