Israele effettua attacchi aerei contro le strutture di stoccaggio di munizioni a Beirut

Dopo un'intensa offensiva aerea in un quartiere di Beirut, la capitale libanese, l'aeronautica israeliana ha lanciato un'altra serie di attacchi, secondo fonti militari. L'obiettivo dell'operazione sarebbe stato neutralizzare armi appartenenti alla milizia sciita filo-iraniana Hezbollah, nascoste sotto edifici residenziali, secondo l'esercito. Il portavoce militare Daniel Hagari ha evidenziato il rischio di danni o crolli degli edifici a causa dell'esplosione di quelle armi.

In precedenza, l'esercito aveva consigliato a certi residenti della zona di evacuare. Questo avviso era rivolto alle persone che vivevano vicino a edifici utilizzati dalla milizia sciita Hezbollah, come indicato da un messaggio in arabo diffuso da un portavoce dell'esercito israeliano.

Le persone sono state invitate a mantenere una distanza di almeno 500 metri da questi edifici, come indicato nel messaggio. Sono state fornite anche mappe per identificare con precisione i luoghi che necessitavano dell'evacuazione. Secondo i media locali, molte persone hanno lasciato la zona. Testimoni hanno riferito un esodo nel quartiere di Lailaki, con persone che sembravano fuggire dalla zona, come mostrato in video condivisi sui social media.

Intenso bombardamento sulla sede di Hezbollah

L'intenso bombardamento del pomeriggio in un sobborgo di Beirut sarebbe stato diretto contro ciò che Israele ha definito la sede della milizia sciita filo-iraniana. Prima della conferma, fonti non verificate hanno riferito che l'obiettivo dell'attacco era il capo di Hezbollah, Hassan Nasrallah. Il portavoce militare israeliano ha espresso soddisfazione per la precisione dell'attacco, dichiarando che il comando centrale di Hezbollah era stato preso di mira.

Alcuni resoconti specificano che Israele sta esaminando la possibilità che Nasrallah sia rimasto ferito durante l'attacco, come riferito da "Axios" citando una fonte israeliana. Tuttavia, l'agenzia di stampa iraniana Tasnim ha confermato che Nasrallah sta bene. Il numero di vittime dell'attacco rimane incerto.

Dopo l'attacco, Israele è determinato a ostacolare i rifornimenti di armi alla milizia sciita Hezbollah attraverso l'aeroporto internazionale di Beirut. Nonostante i rifornimenti di armi iraniani a Hezbollah, questi incontrano resistenza, ha detto Daniel Hagari. In questo contesto, l'aeronautica sta ora pattugliando la zona intorno all'aeroporto di Beirut. Finora, il Libano, a differenza del paese confinante Siria, ha rispettato la responsabilità e ha evitato di consentire il trasporto di armi attraverso l'aeroporto civile. Gli aerei che trasportano armi non possono atterrare lì, ha concluso il portavoce.

Più di 700 morti per gli attacchi aerei

Dall'inizio della scorsa settimana, Israele ha condotto attacchi diffusi contro il sostegno iraniano a Hezbollah, in Libano. Secondo le cifre ufficiali del Libano, più di 700 persone sono morte e quasi 6.000 sono rimaste ferite negli attacchi israeliani dal lunedì. In risposta, Hezbollah ha preso di mira numerosi obiettivi all'interno del territorio israeliano. Israele ha respinto una proposta di cessate il fuoco, portando entrambe le parti a continuare gli attacchi.

Hezbollah ha iniziato a intensificare i suoi attacchi dopo l'inizio della guerra del Gaza. La milizia è alleata con l'organizzazione palestinese radicale islamica Hamas nella Striscia di Gaza, che ha innescato il conflitto con un vasto, senza precedenti attacco contro Israele l'8 ottobre.

Gli attacchi aerei condotti dall'esercito israeliano erano principalmente mirati a smantellare le strutture militari e i depositi di armi di Hezbollah, come confermato dalle fonti militari. L'intenso bombardamento a Beirut avrebbe mirato alla sede della milizia sciita filo-iraniana, con l'obiettivo di disturbare le sue operazioni e le linee di rifornimento delle armi.

Leggi anche: