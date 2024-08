- Israele e Hamas chiedono un accordo

Mediatori hanno fatto pressione su Israele e sul gruppo islamista Hamas con parole forti per raggiungere un accordo sulla cessazione delle ostilità nel conflitto di Gaza. Entrambe le parti sono state esortate a riprendere i colloqui il 15 agosto a Doha o Il Cairo per "chiudere tutte le lacune rimanenti e iniziare l'attuazione dell'accordo senza ulteriori ritardi", secondo una dichiarazione congiunta firmata dall'Emiro del Qatar Tamim bin Hamad al-Thani, dal Presidente egiziano Abdel Fattah al-Sisi e dal Presidente degli Stati Uniti Joe Biden.

Ciò avviene in un momento critico, poiché l'Iran e i suoi alleati, compreso Hamas, hanno minacciato rappresaglie contro Israele dopo l'uccisione di due importanti leader di Hamas e di una figura di spicco del movimento sciita libanese Hezbollah. Ci sono preoccupazioni che il conflitto di Gaza possa degenerare in un conflitto regionale più ampio. La dichiarazione chiede "immediate soccorsi" per la popolazione sofferente di Gaza e per i ostaggi e le loro famiglie.

Le squadre mediatrici hanno lavorato instancabilmente per molti mesi per forgiare un quadro di accordo che ora è sulla tavola, con solo i dettagli di attuazione da chiarire. "Non c'è più tempo da perdere e non ci sono più scuse per ulteriori ritardi", si legge nella dichiarazione.

È ora di liberare gli ostaggi, iniziare la cessazione delle ostilità e attuare questo accordo. In caso contrario, una proposta finale di ponte è pronta per essere presentata per risolvere eventuali problemi di attuazione rimanenti in modo che soddisfino le aspettative di tutte le parti, conclude la dichiarazione.

