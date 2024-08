Israele dichiara apertamente di essere pronto a qualsiasi azione di rappresaglia avviata dall'Iran o da Hezbollah.

La notizia emerge in mezzo alle voci nel media israeliano che ci sono valutazioni che indicano che Hezbollah potrebbe colpire a breve.

Hezbollah e l'Iran hanno minacciato rappresaglie contro Israele dopo una serie di morti all'interno dei gruppi militanti sostenuti dall'Iran nelle ultime settimane. Tra le vittime ci sono state Fu'ad Shukr, il più alto comandante militare di Hezbollah, ucciso in un attacco aereo israeliano a Beirut alla fine di luglio, e Ismail Haniyeh, leader politico di Hamas, assassinato a Tehran.

Riguardo alle minacce di rappresaglia potenziali, il portavoce dell'IDF, Daniel Hagari, ha confermato ai giornalisti sabato che l'esercito era pronto per qualsiasi eventuale attacco da parte di Hezbollah o dell'Iran.

"Trattiamo le minacce dei nostri nemici con serietà e siamo stati pronti per un po'. Siamo preparati sia in attacco che in difesa, ma soprattutto, qualsiasi minaccia percepita nei confronti del popolo di Israele che identifichiamo, la neutralizziamo, e questa è la nostra politica in futuro. Qualsiasi cambiamento o sviluppo, informeremo subito la popolazione", ha detto Hagari.

Quando interrogato da un giornalista del canale di notizie statale israeliano Kan 11, che suggeriva che ci fossero indicazioni che Hezbollah potrebbe colpire presto, Hagari non ha confermato queste valutazioni o offerto alcuna indicazione sul potenziale cronoprogramma.

"Come ho detto, siamo stati preparati, in primo luogo, sia in attacco che in difesa, per un po'. Il nostro mandato è quello di scoraggiare le minacce e rimarremo impegnati in questo compito. Con qualsiasi alterazione o modifica, informeremo subito la popolazione", ha detto Hagari.

Un attacco significativo contro Israele potrebbe mettere a rischio i negoziati per il cessate il fuoco che, secondo le fonti, sono a uno stadio avanzato con gli ufficiali USA prima dell'assassinio di Haniyeh a Tehran, con l'Iran che accusa Israele della responsabilità. Israele non ha confermato né negato le accuse.

Attualmente, 109 cittadini israeliani sono tenuti in ostaggio a Gaza, con 36 creduti deceduti, secondo i dati dell'ufficio stampa del governo israeliano. Durante la settimana, i corpi di sei ostaggi israeliani sono stati recuperati da tunnel a Gaza durante un'operazione militare israeliana a Khan Younis.

Israele ha iniziato una campagna militare a Gaza dopo che i militanti di Hamas hanno attaccato la nazione l'

Leggi anche: