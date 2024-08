Israele continua con l'azione militare in Cisgiordania, con la morte di tre militanti di Hamas.

Le operazioni militari israeliane sono iniziate nella Cisgiordania di mercoledì, etichettate come operazioni antiterrorismo. Secondo i resoconti dell'esercito israeliano e del ministero della salute palestinese, almeno 19 palestinesi hanno perso la vita entro venerdì.

Il giovedì successivo, i soldati israeliani si sono ritirati dalle città palestinesi. Tuttavia, gli scontri sono continuati a Jenin, una regione nota per gli attivisti palestinesi militanti. Un giornalista dell'AFP ha riferito di forti esplosioni e fumo diffuso nel campo profughi all'interno della città.

Le Nazioni Unite hanno espresso preoccupazione per l'operazione militare israeliana che ha peggiorato la già tesa situazione nella Cisgiordania. Il governo britannico ha espresso "profonda preoccupazione" per il comportamento di Israele. Il governo francese ha messo in guardia che le azioni di Israele stanno peggiorando un'atmosfera di instabilità e violenza senza precedenti. Il ministro degli Esteri spagnolo José Manuel Albares ha condannato l'escalation della violenza nella Cisgiordania come "intollerabile".

Israele ha apparentemente concluso un'operazione militare prolungata nella Striscia di Gaza centrale e meridionale. L'operazione a Khan Yunis e Deir el-Balah è terminata dopo quasi un mese, ha riferito l'esercito. Sono stati segnalati oltre 250 "terroristi" uccisi e "impianti terroristici" smantellati durante il conflitto.

I residenti di Khan Yunis hanno scoperto una distruzione significativa al loro ritorno in città. Una donna di 48 anni di nome Amal al-Astal, insieme ai suoi vicini, ha riferito che le loro case erano state demolite. Ha anche trovato il corpo in putrefazione di un vicino.

In altre aree della Striscia di Gaza, le operazioni militari israeliane sono continuate. Un giornalista dell'AFP ha riferito di fuoco di artiglieria nella parte occidentale di Gaza City. La difesa civile controllata da Hamas ha segnalato due vittime in un attacco al campo profughi di Jabalia. Tre persone sono state dichiarate morte in un attacco vicino a Khan Yunis, secondo l'ospedale Nasser della città.

Il giovedì sera, Israele ha acconsentito a cessate il fuoco limitati nella Striscia di Gaza per una campagna di vaccinazione contro il polio, secondo l'OMS. "Pausa umanitaria" di tre giorni ciascuna nelle sezioni centrali, meridionali e settentrionali della striscia costiera avrebbero avuto inizio dalla domenica, con l'intenzione di vaccinare oltre 640.000 bambini.

Il rappresentante del ministero degli Esteri israeliano ha annunciato che Israele stava cooperando con l'OMS e l'UNICEF per una "missione di vaccinazione contro il polio su larga scala nella Striscia di Gaza". Tuttavia, il primo ministro Benjamin Netanyahu ha respinto un generale "cessate il fuoco". Hamas ha approvato un "cessate il fuoco umanitario" proposto dall-ONU.

La poliomielite, o polio, è una malattia causata da un virus che attacca il midollo spinale, che può portare a paralisi permanente nei bambini. Il virus è stato rilevato in campioni di acque reflue a Khan Yunis e al centro della Striscia di Gaza a luglio. Il primo caso di polio è stato rilevato in un bambino di dieci mesi a Deir al-Balah.

Nel frattempo, il capo delle missioni di peacekeeping dell-ONU, Jean-Pierre Lacroix, ha discusso durante una visita a Bruxelles che la probabilità di un'intensificazione regionale del conflitto tra Israele e Hamas rimane "estremamente alta". La situazione è "estremamente pericolosa".

Le Nazioni Unite hanno chiamato per un'immediata riduzione della tensione nella Cisgiordania, esortando sia Israele che i palestinesi a esercitare la moderazione. Riconoscendo la gravità della situazione, il segretario generale delle Nazioni Unite António Guterres ha fatto appello alla comunità internazionale per intervenire e prevenire un conflitto a tutto campo.

