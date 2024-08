- Israele consiglia agli abitanti di Gaza di lasciare le loro località.

L'esercito israeliano ha invitato gli abitanti di una regione specifica del sud della Striscia di Gaza a evacuare, in vista di un'operazione militare imminente. Questa operazione interessa un settore all'interno di una zona umanitaria, come confermato da un comunicato stampa del portavoce dell'esercito. L'esercito mira a combattere le organizzazioni terroristiche nella zona, come dichiarato nel loro annuncio in arabo.

I residenti sono stati istruiti a spostarsi verso ovest. La popolazione di una parte di Khan Yunis e un quartiere di Deir al-Balah sono quelli interessati.

In passato, l'esercito israeliano ha invitato gli abitanti all'interno della zona umanitaria ad evacuare per combattere il movimento islamico Hamas. La dimensione della zona umanitaria è stata ridotta. Secondo i media israeliani, ora misura circa 42 chilometri quadrati, ovvero circa il 11% dell'area totale della Striscia di Gaza. Le organizzazioni umanitarie hanno spesso lamentato le condizioni catastrofiche presenti nella zona in cui vive la maggior parte della popolazione.

Più vittime negli scontri nella Striscia di Gaza

L'autorità sanitaria di Hamas ha riferito che 50 palestinesi sono stati uccisi e 124 altri feriti in un giorno di scontri nella Striscia di Gaza. Il numero di persone uccise nella Striscia di Gaza dall'inizio della guerra di Gaza, circa dieci mesi fa, è arrivato a 40.223. Almeno 92.981 altri sono rimasti feriti. Tuttavia, questi numeri non possono essere verificati e non distinguono tra combattenti e civili.

Esercito: Eliminati "dozzine di terroristi"

L'esercito israeliano pianifica di continuare le operazioni nel quartiere di Tal al-Sultan di Rafah. "Le truppe hanno eliminato dozzine di terroristi armati, demolito parti significative dell'infrastruttura terroristica nella zona e scoperto un grande deposito di armi", ha dichiarato.

Gli scontri continuano nella città di Khan Yunis, secondo i resoconti. "Le truppe hanno eliminato diversi terroristi che erano attivi nella zona da cui sono stati lanciati numerosi razzi verso le comunità del sud di Israele". I soldati hanno anche preso di mira i siti di Hamas al centro della Striscia di Gaza.

Questi resoconti non possono essere verificati immediatamente in modo indipendente.

La guerra di Gaza è iniziata a causa di una strage senza precedenti, che ha coinvolto più di 1.200 morti, compiuta da gruppi terroristici, tra cui Hamas, in Israele l'8 ottobre dell'anno scorso.

