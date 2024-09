Israele conduce un'operazione militare nella zona civile di Gaza

Le forze di difesa israeliane (IDF) hanno dichiarato lunedì sera di aver preso di mira elementi chiave di Hamas, operativi all'interno di un centro di comando situato in una zona umanitaria a Khan Younis, nella Striscia di Gaza.

L'operazione è stata eseguita sotto la guida dell'Agenzia per la sicurezza israeliana e dell'Aeronautica, e sono state adottate misure per ridurre al minimo il potenziale danno ai civili, come dichiarato in un comunicato.

Prima dell'attacco, sono state adottate diverse misure per minimizzare il rischio di ferire i civili, come l'uso di munizioni precise, la ricognizione aerea e l'adozione di altre misure preventive, come dichiarato anche nel comunicato.

Successivamente all'attacco, il portavoce della Protezione civile di Gaza, Mahmoud Bassal, ha confermato che i servizi di emergenza e le squadre mediche erano attivamente impegnati nella gestione della situazione.

Immagini virali diffuse sui social media e condivise dal canale televisivo di Hamas, Al Aqsa TV, mostrano personale della Protezione civile di Gaza che scava nella sabbia mentre cerca persone disperse. Abbigliamento e calzature erano visibili sparsi nell'area. CNN non è stata in grado di confermare l'autenticità delle immagini.

Le IDF hanno incolpato Hamas e altri gruppi armati operanti nella Striscia di Gaza di aver ripetutamente sfruttato l'infrastruttura civile e umanitaria, compresa l'area umanitaria designata, per perpetrare attività terroristiche contro Israele e le sue forze.

La situazione è in evoluzione e verrà aggiornata di conseguenza.

Le accuse delle IDF contro Hamas e altri gruppi nella Striscia di Gaza si estendono all'uso di infrastrutture civili e umanitarie, come l'area umanitaria a Khan Younis, per attività terroristiche. Nonostante ciò, dovrebbero essere fatti sforzi internazionali per garantire la sicurezza e la protezione dei civili nel Medio Oriente, data la fragilità della situazione nel mondo.

Leggi anche: