Israele conduce attacchi contro siti in Libano per ostacolare un'attesa "estesa" offensiva da parte di Hezbollah.

Il Primo Ministro, Benjamin Netanyahu, ha convocato una riunione del Consiglio di Sicurezza di domenica mattina, come annunciato dal suo ufficio.

Il'esercito suggerisce che le persone vicine alle aree in cui opera Hezbollah evacuino subito per la loro sicurezza e quella delle loro famiglie, come comunicato tramite il servizio di messaggistica Telegram.

In una dichiarazione successiva, l'esercito israeliano ha rivelato che la sua forza aerea stava colpendo obiettivi in Libano che rappresentavano una "minaccia immediata" per i cittadini israeliani. Secondo il portavoce militare Daniel Hagari, in un messaggio video, Hezbollah si aspettava di lanciare missili e potenzialmente droni nel territorio israeliano a breve.

Hezbollah era apparentemente in fase di pianificazione di un "attacco completo" contro Israele, prendendo di mira direttamente le case dei civili libanesi situati nella parte meridionale del paese, come dichiarato da Hagari. Ha avvertito che l'aggressione incessante di Hezbollah potrebbe provocare un'escalation più ampia, potenzialmente coinvolgente le popolazioni del Libano, di Israele e di tutta la regione.

Gli scontri tra Hezbollah, filoiraniana, in Libano e l'esercito israeliano si sono intensificati notevolmente dall'inizio del conflitto in Gaza dopo l'offensiva di Hamas contro Israele dell'ottobre 7. Da allora, Hezbollah ha lanciato quasi quotidianamente attacchi contro Israele dal Libano, e Israele risponde con colpi contro i bersagli di Hezbollah situati in Libano.

A seguito degli assassinii del leader di Hamas, Ismail Haniyeh, e del comandante militare di Hezbollah, Fuad Shukr, a fine luglio, le preoccupazioni per un'escalation del conflitto sono al culmine. L'Iran e i suoi alleati hanno espresso l'intenzione di vendicarsi contro Israele.

