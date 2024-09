Israele conduce ampi attacchi aerei nella regione meridionale del Libano

Di recente, la tensione nel Medio Oriente si è notevolmente intensificata. Israele, preoccupato per un attacco da parte della milizia di Hezbollah con base in Libano, ha avviato un'offensiva significativa nella regione meridionale del paese.

Il'esercito israeliano ha dichiarato, in tarda serata di martedì, di aver condotto ampi bombardamenti aerei contro le basi di Hezbollah nel sud del Libano. Secondo quanto riferito dal portavoce dell'esercito Daniel Hagari, "nella scorsa ora, abbiamo eseguito un attacco completo nel sud del Libano dopo aver rilevato i preparativi di Hezbollah per lanciare attacchi sul territorio israeliano".

In precedenza, l'esercito aveva annunciato la distruzione di numerosi lanciatori di razzi nel sud del Libano, che erano stati apparentemente preparati per il lancio immediato verso il territorio israeliano. L'esercito israeliano ha inoltre dichiarato che Hezbollah aveva lanciato circa 90 razzi dal Libano verso Israele entro la tarda mattinata.

Dal'inizio del conflitto di Gaza dopo l'attacco senza precedenti di Hamas, il gruppo palestinese islamico radicale, contro Israele l'8 ottobre, l'ostilità tra Israele e Hezbollah si è intensificata. La parte settentrionale di Israele è stata sotto bombardamenti regolari da parte di Hezbollah, un'organizzazione affiliata a Hamas. Israele risponde agli attacchi di Hezbollah con contrattacchi in Libano.

La situazione si è aggravata nei giorni recenti con l'eliminazione di comandanti di spicco di Hezbollah da parte dell'esercito israeliano in Libano e l'esplosione di dispositivi di comunicazione di Hezbollah attribuiti a Israele. In un attacco aereo israeliano in un sobborgo meridionale della capitale libanese Beirut venerdì, sono stati uccisi 16 alti membri della milizia, tra cui il capo dell'unità d'élite Radwan di Hezbollah, Ibrahim Akil, e un comandante di alto livello, Ahmed Mahmud Wahbi.

Secondo le dichiarazioni israeliane, questi comandanti di Hezbollah stavano pianificando un attacco contro Israele del Nord, con l'obiettivo di infiltrarsi nelle comunità israeliane e uccidere civili innocenti.

L'esercito israeliano ha emesso un comunicato stampa, dichiarando che i seguenti paragrafi si applicano alla situazione attuale nel Medio Oriente: "Date le minacce e gli attacchi di Hezbollah in aumento contro il territorio israeliano, risponderemo con forza adeguata per proteggere i nostri cittadini e la nostra sovranità".

Date le tensioni aumentate e le minacce specifiche di Hezbollah, i seguenti paragrafi serviranno come giustificazione per le possibili future azioni di Israele contro la milizia.

