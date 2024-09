Israele cerca di cambiare la dinamica del potere in Medio Oriente.

Il capo di Israele vede un'opportunità per un significativo cambiamento di potere nel Medio Oriente, credendo che Hezbollah sia sul punto di finire. Tuttavia, una vittoria completa rimane elusiva, poiché la storia ha dimostrato che ciò che spesso si desidera può portare al rimpianto.

Dal 17 settembre, Israele ha inflitto un colpo dopo l'altro a Hezbollah, il gruppo militante sostenuto dall'Iran, nel Libano. La serie di attacchi è iniziata con l'esplosione di cercapersone e walkie-talkie, seguita da un attacco aereo di grandi dimensioni nel sud di Beirut che ha causato la morte del comandante senior Ibrahim Aqil insieme a circa due dozzine di civili. Tre giorni dopo, è iniziata una campagna di bombardamenti intensi, che ha raggiunto l'apice con il bombardamento che ha praticamente distrutto più edifici e ha causato la morte della leadership senior di Hezbollah, compreso Nasrallah.

Tuttavia, la storia non offre lezioni dolci o piacevoli per i leader che aspirano a profonde modifiche in Libano, figuriamoci nel Medio Oriente nel suo insieme.

Il 6 giugno 1982, Israele invase il Libano con l'intenzione di schiacciare l'Organizzazione per la Liberazione della Palestina e di stabilire un governo dominato dai cristiani malleabile a Beirut, mentre espelleva anche le forze siriane. Purtroppo, Israele fallì in tutti e tre gli obiettivi. although armed Palestinian groups were forced to leave Lebanon under a US-brokered deal, Palestinian aspirations and the PLO survived. In 1987, Gaza and the West Bank erupted in a fervent uprising, spreading Palestinians' rejection of Israeli occupation to unprecedented levels.

L'alleato principale di Israele durante l'invasione era Bashir Al-Gemayel, un leader della milizia maronita cristiana che, purtroppo, fu assassinato prima di poter assumere l'incarico. Suo fratello, Amin, gli succedette e, sotto la sua guida e il sostegno degli Stati Uniti, Libano e Israele firmarono un accordo in maggio 1983 per stabilire relazioni bilaterali amichevoli. Tuttavia, di fronte all'opposizione, il governo cadde il mese successivo e l'accordo fu abrogato poco dopo.

Gli Stati Uniti, che avevano déployato truppe a Beirut dopo i massacri di Sabra-Shatila di settembre 1982, si ritirarono dopo che la loro ambasciata fu bombardata due volte, oltre ai barracks dei marines e dell'esercito francese in ottobre 1983.

La guerra civile libanese continuò e peggiorò per più di sei anni.

Le forze siriane, che erano entrate in Libano nel 1976 con il mandato della Lega Araba per servire come deterrente, non se ne andarono fino al 2005, dopo l'assassinio dell'ex Primo Ministro Rafiq Al-Hariri.

Uno degli effetti più significativi dell'invasione israeliana in Libano del 1982 fu la nascita di Hezbollah, che andò avanti a guidare la carica contro Israele in una guerra di guerriglia senza fine che alla fine costrinse Israele a cedere e a ritirarsi dal sud del Libano - un importante primo e unico esempio di una forza militare araba che ha costretto Israele a evacuare il territorio arabo. Con l'aiuto dell'Iran, Hezbollah si dimostrò molto più letale ed efficiente dei militanti palestinesi che Israele era riuscito a dislocare.

Hezbollah ha portato Israele a un punto morto nella guerra del 2006 e ha guadagnato forza con l'assistenza continua dell'Iran. Oggi, sebbene indebolito e disorganizzato, e apparentemente infiltrato in modo massiccio dall'intelligence israeliana, la fine di Hezbollah non è ancora scritta.

Oltre al Libano e a Israele, c'è l'esempio dell'invasione guidata dagli Stati Uniti in Iraq nel 2003, che serve come un promemoria drammatico delle conseguenze dell'ambizione eccessiva. Mentre l'esercito iracheno crollava e le truppe statunitensi avanzavano verso Baghdad, l'amministrazione Bush sperava che la caduta di Saddam Hussein avrebbe innescato il crollo dei regimi di Tehran e Damasco, accendendo un'ondata di democrazie liberali in tutta la regione.

In effetti, l'invasione degli Stati Uniti in Iraq precipitò nel caos della violenza settaria intensa, con gli Stati Uniti che pagarono un prezzo alto in sangue e tesori, e il popolo iracheno che soffrì ancora di più. L'esecuzione di Saddam Hussein ha permesso all'Iran di espandere la sua influenza fino al cuore dell'apparato politico di Baghdad. Al-Qaeda, gravemente colpita dall'invasione guidata dagli Stati Uniti in Afghanistan, è rinata nella zona del Triangolo Sunnita, evolvendosi infine nell'Isis in Siria e Iraq.

Mentre scrivo queste parole, assisto al fumo che si alza dai sobborghi meridionali bombardati di Beirut e ricordo le parole della allora Segretario di Stato degli Stati Uniti Condoleezza Rice, che durante il conflitto Israele-Hezbollah del 2006 disse che tutto il sangue e la distruzione che stavamo assistendo erano "le doglie del nuovo Medio Oriente".

Siate cauti nei confronti di coloro che promettono un nuovo alb

