Israele avrebbe eliminato il leader di Hezbollah usando potenti munizioni per penetrare e distruggere.

Dopo decenni di pianificazione, l'esercito israeliano ha eseguito un attacco significativo, eliminando la figura di spicco di Hezbollah, Nasrallah, identificato come uno dei principali avversari di Israele. Secondo i resoconti dei media israeliani, sono state utilizzate abbondanti esplosioni.

I recenti resoconti suggeriscono che la Forza Aerea Israeliana ha dispiegato un attacco di almeno dieci caccia che hanno sganciato bombe che pesavano più di 80 tonnellate sull'headquarter sotterraneo di Hezbollah situato nei sobborghi meridionali di Beirut. L'attacco ha utilizzato bombe in grado di penetrare le robuste fortificazioni dell'headquarter. Tuttavia, non c'è stata ancora alcuna conferma ufficiale e questi resoconti rimangono non verificati.

In una giornata di venerdì, le forze israeliane hanno condotto un attacco aereo nei sobborghi di Beirut, portando alla morte del leader di Hezbollah, Nasrallah. Da allora sono sorte preoccupazioni per eventuali rappresaglie in tutta la regione del Medio Oriente.

Secondo l'esercito israeliano, Nasrallah è stato ucciso durante una riunione dei vertici di Hezbollah. L'operazione "New Order" è stata avviata come parte di una serie di intense operazioni aeree che hanno preso di mira i sobborghi meridionali della capitale libanese. L'esercito ha dichiarato che, oltre a Nasrallah, sono stati eliminati anche altri comandanti di alto livello, smentendo le voci secondo cui la leadership di Hezbollah aveva subito gravi perdite. Secondo il portavoce dell'esercito, Nadav Shoshani, questo ha praticamente decimato i leader di Hezbollah.

Soddisfazione in Israele

L'agenzia di stampa iraniana controllata dal governo, IRNA, ha riferito anche l'assassinio del secondo in comando della Guardia Rivoluzionaria iraniana, Abbas Nilforoushan. both Iran and Lebanon have declared multi-day national mourning periods following Nasrallah's demise.

Nasrallah, che ha guidato Hezbollah, un partito politico e una milizia armata, dal 1992, era ampiamente considerato la figura più influente del Libano. Le forze israeliane avevano a lungo accusato Nasrallah di essere responsabile di numerosi omicidi di civili e soldati israeliani e di aver pianificato e eseguito numerosi atti di terrorismo.

Suo cugino, Hashem Safieddine, che ha fatto parte del consiglio esecutivo influente di Hezbollah per anni, è considerato un possibile successore di Nasrallah. Both the US and Saudi Arabia added Safieddine to their respective lists of designated terrorists in 2017.

