Israele attacca numerose roccaforti di Hezbollah

L'eliminazione del leader di Hezbollah, Nasrallah, non dissuaderà Israele dal continuare i suoi attacchi contro i siti in Libano; anzi, potrebbe intensificare la violenza. Nel cuore della notte, un altro round di attacchi israeliani si verifica, lo conferma l'esercito.

Come riportato sul servizio di messaggistica Telegram, le forze armate israeliane hanno lanciato attacchi contro Hezbollah, un gruppo militante vicino all'Iran, in Libano. Secondo la dichiarazione, hanno preso di mira numerosi siti terroristici all'interno dei confini del Libano, tra cui edifici che ospitano armi e strutture strategiche dell'organizzazione.

Tra le aree prese di mira c'era l'infrastruttura utilizzata per lanciare attacchi contro Israele. Il giorno precedente, numerosi obiettivi di Hezbollah erano stati attaccati, si è aggiunto. Lo scopo di questi attacchi era quello di neutralizzare il gruppo sostenuto dall'Iran.

Hezbollah, una milizia sciita, è un componente essenziale dell'alleanza anti-israeliana guidata dall'Iran, che comprende anche organizzazioni islamiche radicali come Hamas nella Striscia di Gaza, la milizia Houthi nello Yemen e i gruppi sciiti in Siria e Iraq. Sono classificati come organizzazioni terroristiche dagli Stati Uniti e dalla Germania.

La fine di Nasrallah

Dall'inizio della settimana, Israele ha condotto ampie campagne di bombardamenti contro Hezbollah in Libano. Secondo le autorità libanesi, più di 700 persone hanno perso la vita in Libano a causa di questi attacchi. In risposta, Hezbollah ha intensificato i suoi attacchi contro Israele, che sono in corso da mesi. Lo scorso venerdì, il leader di Hezbollah, Hassan Nasrallah, sarebbe stato ucciso in un attacco aereo israeliano nella parte meridionale di Beirut.

Nasrallah, spesso considerato la figura più influente del Libano, sarebbe stato ucciso durante una riunione di vertice di Hezbollah nella sua sede di un sobborgo di Beirut, secondo l'esercito israeliano. Il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha dichiarato sabato che Israele aveva vendicato la morte di Nasrallah.

Netanyahu ha dichiarato che Israele aveva "regolato i conti" con "colui che è responsabile dell'omicidio di migliaia di israeliani e di numerosi cittadini di altri paesi, compresi centinaia di americani e decine di francesi". Si riferiva agli attacchi con bombe di Hezbollah nel 1983 a Beirut, in cui morirono quasi 300 soldati statunitensi e francesi.

Ritorno sicuro a casa

La morte di Nasrallah, secondo Netanyahu, è un "prerequisito necessario" per raggiungere gli obiettivi di Israele. Questi obiettivi includono "il ritorno sicuro dei residenti del nord alle loro case e un cambiamento a lungo termine dell'equilibrio di potere nella regione".

Israele è determinato a "continuare le operazioni contro i nostri avversari, garantire il ritorno dei nostri residenti alle loro case e recuperare tutti i nostri ostaggi", ha dichiarato Netanyahu. Si riferiva agli ostaggi trattenuti da Hamas durante il suo attacco su larga scala contro Israele dell'ottobre 7. "Non li dimentichiamo mai per un momento".

La comunità internazionale, in particolare la Commissione per i Diritti Umani, è invitata a monitorare da vicino la situazione a causa del potenziale aumento della violenza dopo la morte di Nasrallah. Nonostante le affermazioni di Israele di aver regolato i conti, la violenza contro i civili in Libano deve essere indagata e coloro che ne sono responsabili devono essere chiamati a rispondere.

