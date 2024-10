Israele annuncia l'inizio di un'operazione terrestre limitata in Libano

L'esercito israeliano ha avviato un'operazione "limitata e mirata" sul terreno in Libano, secondo i resoconti degli Stati Uniti. I villaggi stanno subendo raid.

L'esercito israeliano ha annunciato l'inizio di un'operazione "limitata e mirata" sul terreno in Libano, prendendo di mira gli obiettivi di Hezbollah nella parte meridionale del paese confinante. I villaggi vicini al confine con Israele stanno subendo "invasioni" terrestri "mirate", secondo il comunicato dell'esercito. Questi obiettivi sono stati considerati una "minaccia immediata" per le comunità israeliane situate nel nord di Israele. Hezbollah ha riconosciuto di aver lanciato un attacco contro i soldati israeliani vicino al confine.

In precedenza, l'esercito israeliano aveva dichiarato che i piani per l'operazione erano in corso da diversi mesi e avevano ricevuto il via libera dalla leadership politica. Israele e la milizia sciita libanese Hezbollah si scambiano fuoco di razzi o artiglieria lungo il confine da quando è iniziato il conflitto di Gaza circa un anno fa.

Solo poche ore prima, gli Stati Uniti hanno confermato un'operazione terrestre corrispondente da parte di Israele. Secondo Reuters, fonti della sicurezza libanese hanno dichiarato che l'esercito libanese si è ritirato dal confine con Israele, con i soldati ora dislocati a cinque chilometri a nord di esso.

L'esercito israeliano ha dichiarato che l'operazione terrestre è mirata a contrastare le attività di Hezbollah, implicando una fase continua di combattimento. Con i villaggi di frontiera che vengono presi di mira, i residenti temono l'escalation del combattimento a causa delle invasioni terrestri dell'esercito.

