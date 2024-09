Israele amplia gli obiettivi di guerra, concentrandosi sul fronte di battaglia settentrionale mentre le tensioni con Hezbollah persistono indefinitamente.

Il Consiglio di Sicurezza del paese ha approvato l'iniziativa in una riunione notturna che si è protratta fino alla mattina di mercoledì, come annunciato dall'ufficio del Primo Ministro Benjamin Netanyahu. Hanno inoltre dichiarato che Israele rimane impegnato nel raggiungere questo obiettivo.

L'idea di reinsediare i cittadini della zona nord di Israele è stata considerata una necessità politica da tempo, ma è la prima volta che viene riconosciuta come obiettivo formale di guerra.

I dati israeliani, condivisi con CNN lo scorso mese, indicano che oltre 62.000 residenti della regione nord sono sfollati internamente a seguito dei conflitti tra Israele e Hezbollah, iniziati l'8 ottobre, a seguito degli attacchi dei militanti di Hamas contro Israele. Sul lato libanese del confine, circa 94.000 persone sono state sfollate, secondo il Ministero della Salute del Libano.

I residenti e gli ufficiali della zona nord di Israele hanno sottolineato l'importanza di tornare alle loro case, esercitando pressioni sul governo per affrontare la minaccia dei razzi di Hezbollah lanciati dalla regione sud del Libano.

L'inclusione di questo nuovo obiettivo di guerra potrebbe spingere Israele a riorientare la sua attenzione militare verso il suo fronte nord, mentre si stanca di cercare una soluzione diplomatica con Hezbollah.

In precedenza, lunedì, Netanyahu ha informato l'inviato USA Amos Hochstein a Tel Aviv che il ritorno sicuro dei residenti del nord è improbabile senza un significativo cambiamento nella situazione di sicurezza nel nord, secondo il suo ufficio. Ha inoltre promesso che Israele intraprenderà i passi necessari per garantire la sicurezza della regione e facilitare il ritorno dei residenti alle loro case.

Il Ministro della Difesa Yoav Gallant, tuttavia, è stato più esplicito, dichiarando che l'unico modo per consentire il ritorno dei residenti del nord è attraverso l'azione militare, a seguito di un incontro con Hochstein.

Hochstein ha messo in guardia Netanyahu contro l'avvio di un conflitto su larga scala in Libano, come riportato da Axios, senza rivelare le sue fonti.

Hezbollah ha dichiarato che interromperà i suoi attacchi su Israele non appena Israele cesserà le sue operazioni a Gaza.

La situazione di Gallant

La nuova aggiunta agli obiettivi di guerra di Israele coincide con le voci in Israele secondo cui Netanyahu intende sostituire Gallant con un rivale politico, Gideon Sa'ar. A differenza di Gallant, che ha una lunga carriera militare con le Forze di Difesa Israeliane, Sa'ar è stato un politico di carriera per gran parte della sua vita. Le speculazioni sull'eventuale nomina di Sa'ar come Ministro della Difesa hanno già causato un putiferio tra l'élite politica e militare di Israele.

Il tentativo di Netanyahu di licenziare Gallant lo scorso anno a causa della sua opposizione al piano di riforma giudiziaria del governo ha scatenato manifestazioni di massa. Il primo ministro ha

