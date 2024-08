Israele acconsente alla cessazione delle ostilità a Gaza.

A partire dal 1º settembre, ci sarà una serie di tregue temporanee nella Striscia di Gaza. Ciò è dovuto alla diffusione crescente del polio tra i bambini palestinesi, con stime che suggeriscono che centinaia di migliaia di bambini riceveranno vaccinazioni durante questo periodo.

Le autorità israeliane hanno acconsentito a tregue quotidiane nella Striscia di Gaza per una campagna di vaccinazione contro il polio, secondo i resoconti dell'ONU. Per tre giorni consecutivi, gli scontri cesseranno in tre zone distinte della striscia costiera, dal mattino fino al pomeriggio. Rik Peeperkorn, rappresentante dell'OMS a Gaza, ha citato una promessa da parte di COGAT, l'agenzia israeliana responsabile degli affari palestinesi. La campagna di vaccinazione inizierà nella regione centrale della Striscia di Gaza, poi si sposterà a sud e infine a nord dopo un intervallo di tre giorni. Si tratta del primo caso confermato di polio nella Striscia di Gaza negli ultimi 25 anni.

Peeperkorn ha commentato: "Non è ideale, ma è una soluzione fattibile". Ha aggiunto inoltre: "Avrà luogo e dovrà avere luogo, poiché abbiamo un accordo in atto". Queste tregue non sono collegate ai negoziati in corso tra Israele e Hamas per una più ampia cessazione del fuoco.

L'UE ha richiesto una tale tregua. Secondo il piano dell'UE, con l'aiuto dell'OMS e di UNICEF, oltre 640.000 bambini sotto i dieci anni riceveranno due gocce del nuovo vaccino orale contro il tipo 2 del polio nelle prossime settimane. La tutela delle strutture sanitarie e del loro personale, nonché l'accesso sicuro per i bambini e le loro famiglie ai centri di vaccinazione, saranno fondamentali.

L'OMS ritiene che ci siano centinaia di individui che portano il virus del polio senza mostrare alcun sintomo. La maggior parte di quelli infettati dal virus non ne è consapevole, mentre coloro che manifestano i sintomi di solito si riprendono entro circa una settimana. La paralisi da polio è irreversibile se si manifesta - in molti casi è permanente. Se i muscoli respiratori sono interessati, può anche portare a conseguenze fatali.

La Commissione per i diritti umani delle Nazioni Unite ha elogiato le autorità israeliane per la loro cooperazione nel facilitare la campagna di vaccinazione contro il polio. I periodi di tregua consentono alla Commissione di sorvegliare la distribuzione sicura ed efficiente dei vaccini all'interno della Striscia di Gaza.

