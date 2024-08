Israele accetta una tregua a Gaza

Dopo ripetuti tentativi, gli Stati Uniti, l'Egitto e il Qatar hanno proposto una tregua a Gaza, che Israele ha riconosciuto. Questa notizia è stata data dal Segretario di Stato degli Stati Uniti Antony Blinken, che ha menzionato progressi su questioni cruciali dopo un lungo incontro con il Primo Ministro israeliano Benjamin Netanyahu a Tel Aviv.

Blinken non ha specificato se la proposta tiene conto delle preoccupazioni di Hamas o soddisfa la richiesta di Israele di controllo su due passaggi cruciali all'interno di Gaza, un punto precedentemente rifiutato da Hamas. Tuttavia, ha affermato che Netanyahu ha approvato la proposta. "Durante il nostro incontro produttivo con il Primo Ministro Netanyahu oggi, ha approvato la proposta di transizione", ha detto Blinken ai reporter. "Il passo cruciale ora è che Hamas esprima il suo consenso".

La sera di domenica, Hamas ha accusato Netanyahu di erigere ostacoli a un accordo attraverso ulteriori richieste e di prolungare il conflitto. Il gruppo militante ha definito l'ultima offerta del mediatore una resa a Israele.

Blinken ha esortato entrambe le parti a cogliere questa opportunità per un accordo. "È ora che tutti si accordino e non cerchino scuse per rifiutare", ha consigliato. In precedenza, Blinken aveva descritto i negoziati in corso per una tregua a Gaza come potenzialmente l'ultima occasione per un breakthrough. "Questo momento è cruciale, potrebbe essere il migliore, forse l'ultimo per riportare gli ostaggi, assicurare una tregua e guidare tutti verso un percorso più sereno per la pace e la sicurezza durature", ha detto Blinken durante un incontro con il Presidente Izchak Herzog a Tel Aviv.

La scorsa settimana, gli Stati Uniti, l'Egitto e il Qatar, agendo come mediatori, hanno segnalato alcuni progressi verso un accordo che avrebbe temporaneamente interrotto gran parte delle attività militari israeliane e liberato i prigionieri palestinesi in cambio di prigionieri israeliani. I mediatori hanno programmato un altro incontro a Cairo questa settimana per concludere la tregua. Blinken è previsto in Egitto martedì, con incontri previsti nella città di El-Alamein.

Circa 110 ostaggi rimangono in custodia di Hamas

Il conflitto è iniziato l'8 ottobre, quando estremisti affiliati a Hamas hanno apparentemente ucciso circa 1200 persone, per lo più civili, e rapito circa 250 in Israele. Secondo l'intelligence israeliana, circa 110 di queste persone sono ancora presumeva

Leggi anche: