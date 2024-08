- Israele accetta la proposta di cessate il fuoco

Secondo il Segretario di Stato americano Antony Blinken, Israele ha accettato la recente proposta di cessate il fuoco sostenuta dagli Stati Uniti nella Striscia di Gaza. Tuttavia, ora spetta a Hamas accettare questa tregua, ha sottolineato Blinken durante la sua visita in Israele. In precedenza, Blinken aveva avuto un incontro di tre ore con il Primo Ministro israeliano Benny Netanyahu. Dopo l'incontro, Blinken lo ha descritto come proficuo.

Blinken ha dichiarato di essere andato nel Medio Oriente con l'intenzione di rafforzare i tentativi di cessate il fuoco nella Striscia di Gaza e di ottenere la liberazione dei prigionieri "verso la fine". Ha sottolineato l'importanza di raggiungere questo obiettivo.

In una sessione mattutina con il Presidente israeliano Izchak Herzog a Tel Aviv, Blinken ha sottolineato: "Questo è un momento cruciale, forse il migliore, o l'ultimo per recuperare i prigionieri, raggiungere un cessate il fuoco e guidare tutti verso un percorso migliore per la pace e la sicurezza durature".

In seguito, Blinken ha incontrato Netanyahu a Gerusalemme. L'incontro è durato tre ore, secondo i media israeliani. Si tratta della nona visita di Blinken in Israele dall'inizio del conflitto nella Striscia di Gaza, che è iniziato oltre dieci mesi fa. Secondo il Dipartimento di Stato degli Stati Uniti, Blinken resterà nella regione fino a martedì e poi si recherà dall'Israele all'Egitto.

Durante la sua visita nel Medio Oriente, Blinken si è concentrato principalmente sui tentativi di rafforzare il cessate il fuoco nella Striscia di Gaza, come ha sottolineato. Inoltre, ha evidenziato l'importanza di questa tregua nel contesto più ampio del Medio Oriente, sottolineando il potenziale per una risoluzione pacifica e un miglioramento della sicurezza nella regione.

