Dichiarazione Inesatta di Walz sull'Aborto

Durante un'intervista domenicale su Fox News, Walz ha discusso della legge sull'aborto del Minnesota. Poi ha spostato il discorso su Trump, il candidato repubblicano alla presidenza. Ha dichiarato: "Donald Trump sta promuovendo un divieto di aborto a livello nazionale."

Fatti Nudi e Crudi: La rivendicazione di Walz è infondata. Trump non sta promuovendo un divieto di aborto a livello nazionale. Trump ha dichiarato sin dalla primavera che vuole che le politiche sull'aborto siano decise dagli stati individuali, non dal governo federale per l'intero paese. Trump ha annunciato anche la scorsa settimana che vetoerebbe qualsiasi divieto federale di aborto che il Congresso approvasse.

Trump ha espresso sui social media la scorsa settimana: "TUTTI SAPPIAMO CHE NON SOSTENGO UN DIVIETO FEDERALE DELL'ABORTO IN NESSUN CASO, E INVECE LO VETO, PERCHÉ SPETTA AIo STATI DECIDERE IN BASE ALLA VOLONTÀ DEI LORO ELETTORI (LA VOLONTÀ DEL POPOLO!)"

Come candidato alla presidenza del 2016, Trump ha sostenuto un divieto federale di aborto alle 20 settimane di gravidanza (con eccezioni per stupro, incesto e quando la vita della madre era a rischio). Ha ribadito questa posizione come presidente. Tuttavia, non sta sostenendo un divieto federale nella sua campagna attuale.

Trump ha lasciato intendere in marzo che avrebbe potuto sostenere un divieto federale alle 15 settimane. Invece, ha annunciato in aprile che voleva lasciare le politiche sull'aborto agli stati. Ha mantenuto questa posizione da allora e ha ripetuto più volte da aprile che non firmerà un divieto federale; lo ha ribadito anche durante il dibattito presidenziale dello scorso mese.

È lecito quando Walz menziona che Trump si è rifiutato di impegnarsi durante il dibattito dello scorso mese a vetoare un divieto federale (Trump ha argomentato che "non dovrò farlo", implicando che un tale divieto non sarebbe mai stato approvato dal Congresso). E poiché le previsioni sul futuro non possono essere verificate, non valutiamo quando Walz afferma che Trump "implementerà" un divieto nazionale (Walz ha ripetutamente fatto riferimento al Progetto 2025, un'iniziativa di un think tank conservatore, in cui molti ex funzionari dell'amministrazione Trump erano coinvolti, sebbene Trump stesso non lo fosse. Il progetto ha promosso l'applicazione di una legge antica che proibisce l'invio per posta di medicinali e dispositivi per l'aborto, che alcuni critici avvertono potrebbe effettivamente proibire l'aborto senza nuova legislazione).

Ma Walz va oltre il discutere degli eventi passati o prevedere il futuro, facendo un'affermazione su ciò che Trump starebbe apparentemente promuovendo in questo momento. E quell'affermazione è inesatta.

Il team di Walz ha condiviso il video dell'affermazione inesatta sui suoi social media domenica, ripetendo la rivendicazione nelle didascalie.

Dichiarazione Distorta di Walz sull'Economia

Walz ha sostenuto durante l'intervista domenicale che i residenti dell'Ohio, uno stato che ha visitato sabato, "capiscono quando (Trump) ha lasciato l'ufficio, avevamo più disoccupati, proporzionalmente, rispetto alla Grande Depressione."

Fatti Prima di Tutto: Questo è falso. Il tasso di disoccupazione era del 6,4% quando Trump ha lasciato l'ufficio a gennaio 2021, in calo rispetto al picco della pandemia del 14,8% ad aprile 2020. Viceversa, il tasso di disoccupazione era superiore al 20% per anni durante la Grande Depressione, che è durata approssimativamente dal 1929 al 1939, e è stato superiore al 10% per quasi tutto il decennio del 1930.

La vicepresidente Kamala Harris ha fatto una dichiarazione simile ma più limitata inesatta durante il suo dibattito con Trump a settembre, dicendo che "Donald Trump ci ha lasciato con la peggiore disoccupazione dalla Grande Depressione." Anche con il significativo "da" qualificatore, non era vero; il tasso di disoccupazione era più alto del 6,4% di recente come nel 2014.

