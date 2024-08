Scarsi approvvigionamenti di cibo - Ispezione alimentare: 22 aziende con gravi carenze

Cibo marcio, parassiti in cucina, batteri nel cibo o etichette ingannevoli - 12.553 imprese della Turingia sono state ispezionate lo scorso anno dalle autorità statali per la sicurezza alimentare. In l'8% di queste imprese - in totale 1.028 - gli ispettori hanno trovato carenze. Secondo il rapporto ufficiale sulla sicurezza alimentare del 2023, presentato dal Ministro degli Affari Sociali Heike Werner (Sinistra) a Erfurt, insieme ai risultati sulla protezione dei consumatori tecnici.

In 22 imprese, le violazioni erano così gravi che hanno dovuto chiudere temporaneamente. Nel 2022 ce n'erano solo 13. Nel complesso, le ispezioni di alimenti, cosmetici o prodotti del tabacco hanno portato a più accuse penali e multe. In 42 casi sono state presentate accuse penali, rispetto alle 28 dell'anno precedente. Il numero di multe comminate alle imprese è aumentato di 54 a 215.

Cambiamento generazionale nella sicurezza alimentare

Con circa 23.500, il numero di ispezioni alimentari in Turingia era circa al livello del primo anno COVID-2020, ma significativamente inferiore al livello pre-pandemico. Nel 2019 ce n'erano circa 34.600, e un calo delle ispezioni era già evidente negli anni precedenti. Werner ha attribuito ciò a un'imminente transizione generazionale nella sicurezza alimentare, soprattutto nei comuni, e si aspettava che i posti sarebbero stati riempiti presto. Riguardo al numero di ispezioni, Werner ha detto: "Stiamo gradualmente ricostruendo".

La maggior parte dei casi criticati, secondo il ministro, erano questioni formali come etichette mancanti o inaccurate degli additivi nel cibo. Questo è anche importante perché molte persone hanno un'intolleranza alimentare. Ci sono stati problemi con gli additivi, ad esempio, negli spaghetti con l'anatra o nella salsiccia di fegato.

Werner ha sottolineato che i consumatori possono anche segnalare direttamente i prodotti alle autorità se sospettano difetti o un rischio per la salute. Ciò è accaduto 63 volte lo scorso anno. "Sii coraggioso, approfitta di questa opportunità", ha detto.

Nove su dieci torri di apprendimento hanno fallito

Il ministro ha anche riferito dei risultati deludenti del test delle torri di apprendimento da parte dell'Ufficio statale per la protezione del consumatore: i dispositivi, progettati per aiutare i bambini piccoli a gestire tavoli o piani di lavoro in cucina, erano spesso insicuri. Dieci diversi modelli sono stati esaminati dagli esperti e solo uno era impeccabile. Nove delle piccole torri non hanno soddisfatto i requisiti di sicurezza e in sei casi mancava la necessaria stabilità.

Tutte le torri di apprendimento erano state ordinate online. Il commercio online viene visto come una particolare sfida dalla protezione dei consumatori tecnici, secondo Werner. Mentre i produttori tedeschi di solito reagiscono prontamente ai risultati negativi dei test, questo è spesso più difficile con i produttori, soprattutto quelli con sede fuori dall'UE.

Da frullatori a cavi di estensione

Secondo Werner, l'Ufficio statale della Turingia test ogni anno diversi prodotti che vengono sottoposti a test. Vengono acquistati online o nel commercio al dettaglio. Lo scorso anno, tra gli altri, sono stati esaminati frullatori, cavi di estensione, piastre elettriche, maschere FFP2 e fuochi d'artificio. Tali test tecnici non sono legalmente obbligatori ma sono nell'interesse della protezione dei consumatori.

Molti difetti sono stati trovati anche nell'ispezione dei cavi di estensione, comunemente utilizzati per il campeggio o la cucina per portare l'elettricità in una posizione specifica. Su sette modelli testati, tutti ordinati online, sei avevano difetti formali come etichette prescritte mancanti. Due modelli avevano anche difetti tecnici, compreso uno che mostrava anche difetti formali.

Su undici frullatori, sette erano privi di difetti. Su 139 maschere FFP2 testate, 24 erano difettose. Nell'ispezione di 2.352 articoli pirotecnici in vendita, non sono state trovate lamentele gravi.

