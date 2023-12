Isola di Fogo: Bellezza ritrovata a Terranova

Aspra e battuta dal vento, l'Isola di Fogo offre un'esperienza diversa dalla maggior parte delle destinazioni: una sorta di Narnia salata che, se siete ancora convinti che la Terra sia piatta, è conosciuta come uno dei quattro angoli del mondo.

L'Isola di Fogo è la più grande isola offshore della provincia canadese di Terranova e Labrador, a nord dell'Isola Principe Edoardo e della Nuova Scozia.

Sullo sfondo drammatico del gelido Atlantico settentrionale si trova l'attrazione principale dell'isola: il Fogo Island Inn, in stile nordico, arroccato su una piccola collina di lastre di granito scoscese.

Con sole 29 camere, la locanda dà l'impressione di un lussuoso bed and breakfast con spazi piccoli e accoglienti (la maggior parte delle camere ha stufe a legna), pur trovando il modo di essere mozzafiato con la sua galleria d'arte, il teatro da 32 posti, le saune private per gli ospiti e le vasche idromassaggio sul tetto. Il ristorante della locanda è entrato nella top 3 dei migliori nuovi ristoranti del Canada secondo enRoute Magazine nel 2013.

L'impronta più indelebile della locanda, tuttavia, è l'ospitalità, il senso di comunità che si respira ovunque.

Molti di coloro che lavorano alla locanda provengono da famiglie che risalgono a generazioni precedenti, coloni inglesi e irlandesi di centinaia di anni fa. La pesca del merluzzo li ha portati sull'isola e alcuni si sono stabiliti piuttosto che fare il viaggio di ritorno.

Spesso si sente ancora una cadenza inglese o irlandese. Se si beve la famosa marca di caffè dell'isola, Flat Earth, non è raro che venga pronunciato "flat urt".

Alla scoperta dei piaceri semplici dell'isola

Martin Foley è uno di questi isolani ospitali.

Alla veneranda età di 72 anni, Martin Foley vive da sempre sull'isola di Fogo, dove non si è mai allontanato più di qualche chilometro dalla casa di famiglia nella città di Tilting prima dei 18 anni.

Foley, un tempo insegnante, lavora per la locanda come ospite della comunità, guidando gli ospiti durante il loro soggiorno in questo paesaggio incontaminato.

Passeggiare lungo splendidi paesaggi marini e scogliere, visitare i cimiteri con le tombe dei coloni inglesi e irlandesi dell'Ottocento e del Novecento e gustare un tradizionale bollito di merluzzo fresco e granchio reale sono tutte cose che Foley è cresciuto e che desidera mostrare ai visitatori.

L'isola può essere disorientante all'inizio, ed è proprio così. Le comodità quotidiane non sono a portata di mano. È tranquilla: non ci sono cinema, prati curati o centri commerciali. Il tempo è quasi sospeso.

L'isola ha persino un suo curioso fuso orario e sette stagioni distinte. Ognuna di esse offre qualcosa di sostanzialmente diverso: dalle ciaspolate all'osservazione degli iceberg, dalla ricerca di bacche al falò nelle fresche notti d'estate.

Come le definisce il Fogo Island Inn, "le nostre sette stagioni sono costituite da estati calde, inverni nevosi, una spettacolare stagione dei ghiacci, una primavera piena di speranze, la stagione degli ormeggi delle trappole di giugno, la raccolta di frutti di bosco nella stagione dei frutti di bosco dell'autunno e un autunno tardivo pieno di temperamento".

Trovare un equilibrio

Non c'è dubbio che il terreno sia per antonomasia accidentato. Il Fogo Island Inn, tuttavia, riesce a trovare un equilibrio tra la tranquilla solitudine nella natura e un hotel alla moda.

La sfida della locanda consiste nel conservare la storia di una piccola isola di pescatori sonnolenta con una popolazione totale di soli 2.395 abitanti, creando al contempo un'impresa del XXI secolo.

L'esterno e gli interni della locanda raggiungono questo delicato equilibrio alla perfezione, con un flusso e riflusso di nuovo e vecchio. Un edificio moderno progettato dall'architetto norvegese Todd Saunders, accostato a mobili e trapunte fatte a mano dagli abitanti dell'isola di Fogo, contribuisce a dare l'impressione di un hotel che lavora all'interno degli ideali dell'isola, non contro di essi.

In alcuni punti, la locanda sembra una barca molto grande, progettata appositamente per toccare leggermente il paesaggio. A volte si avvertono piccole vibrazioni, mentre l'Atlantico settentrionale si innalza e spumeggia all'esterno.

Le finestre a tutta altezza mostrano il drammatico paesaggio. La forma della struttura stessa dell'edificio, lunga 300 piedi e larga 30, contribuisce a dare la sensazione di una nave.

Nuova crescita

Si può dire che l'isola stia vivendo una sorta di rinascita dopo anni di declino economico. Completamente dipendenti dall'industria del merluzzo, che è quasi scomparsa all'inizio degli anni '90, gli abitanti del villaggio si sono ritrovati con pochi mezzi per sopravvivere.

È qui che entra in gioco Zita Cobb, proprietaria del Fogo Island Inn.

Un tempo titano del settore tecnologico, è tornata sull'isola natale all'inizio degli anni 2000 dopo aver ricoperto il ruolo di direttore finanziario di un'azienda di fibre ottiche. Più volte milionaria, ha guadagnato più denaro di quanto le sarebbe servito per tutta la vita.

Il suo obiettivo? Utilizzare il Fogo Island Inn come motore economico. Con 153 dipendenti, la locanda è una delle principali fonti di occupazione dell'isola e ha portato una ventata di interesse in un luogo dove molti hanno lottato per il proprio sostentamento.

La missione di Cobb, tuttavia, comporta una serie di timori. L'autrice teme che il consumismo porti con sé l'appiattimento della cultura e che, se questo dovesse prendere il sopravvento, ogni comunità sarebbe uguale all'altra, le colline verrebbero asfaltate e il passato dell'isola non sarebbe più accessibile alle nuove generazioni.

È una delicata danza con il diavolo, lo sa, ma ne vale la pena per riportare in vita l'isola di Fogo.

Il suo primo tentativo di aiutare la comunità prevedeva borse di studio per le giovani generazioni, ma poi un membro della comunità ha sollevato un punto importante: le borse di studio mandavano via i giovani.

Questo ha portato alla creazione di Shorefast, una fondazione creata insieme al fratello Tony per reimmettere le risorse nell'economia. Finora questo sforzo ha portato alla realizzazione di sei moderni studi d'artista sparsi per l'isola, di un programma di residenze per artisti e di innumerevoli altri progetti, tra cui la stessa locanda.

Le entrate in eccesso della locanda vengono restituite alla comunità. È un equilibrio scoraggiante: creare un futuro per l'isola di Fogo mantenendo i legami con il passato, ma Cobb rimane ottimista.

Se la comunità non si sforza di raggiungere questo equilibrio, dice Cobb, "il nostro passato sarà inaccessibile per noi, dobbiamo conoscerlo e tradurlo in cose nuove".

Come direbbero i francesi: "qui n'avance pas, recule"... ovvero "chi non va avanti, torna indietro".

Senza perdere la sua identità, l'Isola di Fogo sta andando avanti.

Dettagli sull'alloggio:

Fogo Island Inn: Aperto tutto l'anno. Le camere doppie partono da 1.300 USD. Le tariffe includono tutti i pasti (spuntino di benvenuto, servizio all'alba, colazione, pranzo, cena) e tutte le bevande analcoliche, una mezza giornata di orientamento con un ospite della comunità e l'uso completo di tutte le strutture della locanda: cinema, sauna, galleria d'arte contemporanea, palestra e spazio yoga, biblioteca del patrimonio.

In tutta la locanda c'è il Wi-Fi, biciclette per l'esplorazione indipendente e in ogni suite c'è l'attrezzatura per il maltempo, stivali di gomma e binocoli.

La Old Salt Box Co: Otto case di sale separate in tutta l'isola da affittare, la maggior parte con vista sull'oceano e ideali per le famiglie.

Quintal House Heritage Guest Home: Nadine è l'incredibile padrona di casa di questo accogliente bed and breakfast con sole tre camere. Le tariffe partono da 120 USD.

Altri luoghi da visitare:

Nicole's Café: Situato nella piccola comunità di Joe Batt's Arm, Nicole's è uno dei pochi ristoranti dell'isola. Il menu cambia ogni giorno, ma ci si aspetta pesce fresco, pasta fatta in giornata e gelato fatto in casa da Growler's, l'unica gelateria dell'isola. (Chiuso per la stagione - controllate il sito web prima di fare programmi).

Quilt and Jam Shop: Nella casa di famiglia dell'isolana Mona Brown si trovano marmellate, trapunte fatte a mano e abbigliamento tra oggetti d'antiquariato vintage.

Galleria d'arte di Herring Cove: Gli artisti locali Linda e Winston Osmond vendono dipinti tradizionali, cartoline, ornamenti e trapunte. Tutto fatto a mano.

Come arrivare all'Isola di Fogo:

Volare a Gander, Terranova. Da lì noleggiare un'auto e guidare fino a Farewell per prendere il traghetto per Fogo Island. Nota: non ci sono prenotazioni per il traghetto - chi prima arriva, meglio alloggia. Il Fogo Island Inn offre anche il trasporto da Gander alla locanda.

