- Islamista confessato: bagno di sangue previsto al concerto di Swift

Un islamista di 19 anni arrestato aveva intenzione di causare un bagno di sangue a un concerto di Taylor Swift in Austria. Aveva pianificato di agire con esplosivi e armi da taglio intorno allo stadio e non aveva un biglietto per nessuno dei tre concerti previsti questa settimana, hanno riferito le autorità di Vienna. Un suggerimento di un'agenzia di intelligence estera ha portato alla scoperta dei piani.

Il 19enne ha confessato di aver intenzione di "uccidersi e una grande folla, oggi o domani", ha detto Omar Haijawi-Pirchner, capo del Servizio di Protezione e Informazione del Ministero dell'Interno, giovedì. Faceva parte di una rete islamista nota alla polizia e aveva studiato la fabbricazione di bombe online.

Piani sventati all'ultimo momento

La polizia ha scoperto un complotto per attaccare l'evento solo due giorni prima del primo concerto dal vivo della cantante statunitense Taylor Swift a Vienna il 27 luglio. Hanno arrestato il 19enne, nonché un 17enne, e interrogato un 15enne che aveva contatti con il 19enne.

Il giovane aveva lasciato il lavoro il 25 luglio, dicendo di avere "grandi progetti" in programma, hanno detto le autorità. Poi si è preparato intensamente per l'attacco pianificato. Il sospetto aveva recentemente giurato fedeltà al leader attuale dell'organizzazione terroristica Islamic State (IS).

Il primo dei tre concerti di Swift era previsto per questa sera a Vienna. Tutti e tre i concerti sono stati cancellati. L'ubicazione di Taylor Swift è sconosciuta. Ha pianificato ulteriori concerti a Londra.

Esplosivi e sostanze chimiche

Una perquisizione della sua residenza a Ternitz, a sud di Vienna, ha rivelato sostanze chimiche e dispositivi tecnici che indicavano "azioni preparatorie concrete", ha detto Franz Ruf, direttore generale della sicurezza pubblica del Ministero dell'Interno.

Mentre gli arresti hanno minimizzato la minaccia concreta, una minaccia astratta con un rischio di terrorismo aumentato persiste. L'Austria ha innalzato il livello di allerta terroristica al secondo più alto, livello quattro, dopo gli attacchi dell'organizzazione terroristica islamista Hamas su Israele l'8 ottobre.

Il ministro dell'Interno austriaco Gerhard Karner (ÖVP) ha detto che l'intervento delle forze dell'ordine ha impedito una tragedia. "La situazione era seria e rimane seria", ha detto in una conferenza stampa. "I grandi concerti sono spesso un bersaglio preferito degli attaccanti islamisti", ha aggiunto.

