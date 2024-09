Isabell Werth gareggia attualmente sul cavallo di Thomas Müller, comprato a caro prezzo

D'avie ha conquistato il titolo di Campione del Mondo due volte prima di essere acquistato da Lisa e Thomas Müller, rendendo ulteriori vittorie irraggiungibili. Ora, il migliore atleta equestre del mondo, Isabell Werth, è a capo della cavalla. Werth è associata ai Müller da tempo e ha fatto da mentore a Lisa in passato.

Al momento dell'acquisto di D'avie, Thomas Müller era entusiasta e ha condiviso il suo vocabolario equestre, esprimendo la sua ammirazione per il potente galoppo e le eccezionali quarti posteriori del cavallo. Con grandi speranze, il due volte campione è stato trasferito dalla Danimarca alla Germania dai Müller. Tuttavia, il successo non è ancora arrivato.

Ora, Werth interviene per dare una mano. L'otto volte campione olimpico ha allenato Lisa Müller per un po' di tempo, ma durante lo spettacolo recente a Hagen am Teutoburger Wald, ha anche fatto un turno a cavallo del molto talentuoso D'avie, completando due prove. Werth ha spiegato: "È più facile dare consigli dopo aver cavalcato il cavallo personalmente."

Il cavallo vale milioni

Quando i Müller hanno acquistato D'avie e lo hanno registrato come loro proprietà nel gennaio 2021, il coach nazionale tedesco Monica Theodorescu ha sottolineato: "Hanno fatto un investimento considerevole". Con un valore stimato di diversi milioni di euro, il cavallo ha vinto il titolo di Campione del Mondo nel 2018 e nel 2019. Theodorescu ha aggiunto: "Hanno bisogno di pazienza".

L'entusiasmo era palpabile, soprattutto dopo che Lisa Müller ha vinto un Gran Premio con il cavallo Stand by me alla Coppa del Mondo di Stoccarda nel 2019. Sembrava destinata alla grandezza, è stata promossa alla squadra di prospettive - e poi le è stato presentato un due volte Campione del Mondo di giovani cavalli.

Ora, D'avie ha dodici anni. Le aspettative sono alte, ma non sono ancora state soddisfatte. Dopo piazzamenti mediocri a spettacoli poco frequentati come Budapest nel 2021, il cavallo si è piazzato sesto a Donaueschingen di recente, guadagnando un punteggio del 68,391% nel Gran Premio.

Una vittoria nelle prove di Werth

La rinnovata partnership è un'opportunità per sbloccare il vero potenziale del cavallo. "Questo dà a entrambi più fiducia", ha detto Werth riguardo alla loro prova a Hagen, dove si sono piazzati secondo e primo. "Si tratta di supporto". Werth ha riconosciuto: "Ci sono aree per migliorare".

"Adesso è tornata a casa", ha riferito Werth. A Otterfing, a sud di Monaco, dove i Müller gestiscono lo studio Gut Wettlkam. Qui si svolgono sia l'addestramento che l'allevamento. Una parte del seme congelato di D'Avie viene venduta a 800 euro più il 7% di IVA.

Le cavalcate di Werth sul stallone a Hagen non sono probabili l'ultima volta. Ci sono altri spettacoli in programma, ha informato Werth, aggiungendo: "Tornerà sicuramente al mio stable per un

