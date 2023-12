Irv Cross, stella della NFL degli anni '60 e pioniere del broadcasting, aveva la forma più grave di CTE quando è morto

"Al signor Cross è stato diagnosticato in vita un lieve deterioramento cognitivo e all'autopsia è stata riscontrata l'encefalopatia traumatica cronica (CTE) al quarto stadio, che è il tipo più grave della malattia", ha dichiarato la dottoressa Ann McKee, direttrice del Centro CTE dell'Università di Boston, in un comunicato. "È uno dei 345 ex giocatori della NFL a cui il Centro CTE della BU e il team della banca del cervello UNITE hanno diagnosticato la CTE su 376 ex giocatori della NFL studiati".

Gli ex giocatori studiati dal BU CTE Center hanno scelto di donare il loro cervello al centro o sono stati donati dalle loro famiglie dopo la loro morte.

La CTE, una malattia neurodegenerativa del cervello, può essere riscontrata in individui che sono stati esposti a ripetuti traumi cranici. Gli studi hanno rilevato che i colpi ripetuti alla testa - anche senza commozione cerebrale - possono provocare la CTE.

La malattia, che può essere diagnosticata formalmente solo con un'autopsia, è caratterizzata da un accumulo di proteina tau nel cervello che può disattivare le vie neurologiche e portare a una serie di sintomi, tra cui perdita di memoria, confusione, alterazione della capacità di giudizio, aggressività, depressione, ansia, problemi di controllo degli impulsi e talvolta comportamenti suicidi.

La vedova di Cross ha descritto la lotta che ha dovuto affrontare.

"Negli ultimi cinque anni della sua vita Irv ha smesso di fare le cose che amava e i suoi problemi di equilibrio, memoria e deliri erano per lui molto imbarazzanti e deprimenti", ha dichiarato Liz Cross in un comunicato. "La sua vita era diventata una lotta costante e lui sospettava che fosse colpa della CTE. Ora che ne abbiamo la certezza, Irv vorrebbe che altri venissero a conoscenza della malattia e dei rischi di giocare a tackle football, soprattutto per i bambini".

Cross, due volte Pro Bowl cornerback, selezionato nel 1961, ha giocato nove stagioni nella NFL, sei per i Philadelphia Eagles e tre per i Los Angeles Rams.

Tornerà a Philadelphia nel 1969, diventando giocatore e allenatore. Dopo essersi ritirato nel 1970, è diventato assistente allenatore degli Eagles.

Nelle sue nove stagioni, Cross ha registrato 22 intercetti, 14 recuperi di fumble e due touchdown difensivi.

Dopo la carriera nella NFL, Cross è diventato il primo analista sportivo afroamericano della televisione nazionale quando ha lavorato per la CBS Sports come analista e commentatore della NFL dal 1971 al 1994.

Ha condotto il programma "The NFL Today", vincitore di un Emmy, dalla sua nascita nel 1975 fino al 1989. Cross si è occupato anche di altri sport, tra cui l'NBA, l'atletica leggera e la ginnastica.

Nel 2009, Cross è stato insignito del Pete Rozelle Radio-Television Award della Pro Football Hall of Fame. Il premio, che viene assegnato annualmente, riconosce "i contributi eccezionali di lunga data alla radio e alla televisione nel football professionistico".

Fonte: edition.cnn.com