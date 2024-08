- Iran: ex negoziatore nucleare diventerà ministro degli Esteri

Un diplomatico esperto, che è stato uno dei principali negoziatori dell'accordo nucleare di Vienna, è destinato a diventare il nuovo Ministro degli Esteri dell'Iran. Il presidente Massoud Pesseschkian ha nominato Abbas Araghchi per il ruolo, ha riferito l'agenzia di stampa Isna. Il 61enne attende ancora l'approvazione parlamentare, che gli osservatori ritengono scontata.

Araghchi ha servito come ambasciatore in Finlandia e Giappone. In seguito, è stato Vice Ministro degli Esteri sotto il presidente Hassan Rouhani (2013-2021), diventando così il numero due del team nucleare dell'Iran. Dopo la conclusione dell'accordo, ha guidato la squadra di trattative dell'Iran nei negoziati successivi. Araghchi è visto come un sostenitore di migliori relazioni con l'Occidente e un dialogo diretto, sebbene critico, con il nemico politico degli Stati Uniti. Riguardo a Israele, mantiene una posizione critica, sebbene gli osservatori sospettino che si opponga a un conflitto militare con il nemico regionale.

Per il presidente Pesseschkian, riprendere i negoziati nucleari con l'Occidente è una priorità assoluta. Solo attraverso un nuovo accordo le sanzioni possono essere revocate, permettendo al paese ricco di petrolio di uscire dalla sua quasi sei anni di crisi economica.

Sabato, Pesseschkian ha confermato Mohammed Eslami come capo dell'Organizzazione per l'Energia Atomica dell'Iran (AEOI). Gli osservatori suggeriscono che Araghchi, l'ex Ministro degli Esteri Mohammad Javad Zarif, che è stato nominato Vice Presidente, e Eslami potrebbero formare un trio futuro per eventuali negoziati nucleari. Gli sforzi per riattivare l'accordo nucleare di Vienna del 2015 sono stati fermi da quasi due anni.

Nel 2015, Teheran ha accettato di limitare il suo programma nucleare in cambio del sollevamento delle sanzioni dell'ONU, che hanno colpito le esportazioni di petrolio e il settore bancario dell'Iran. L'accordo mirava a impedire all'Iran di sviluppare armi nucleari. Tuttavia, dopo il ritiro degli Stati Uniti dall'accordo nel 2018 sotto l'allora presidente Donald Trump, anche Teheran ha smesso di rispettare i limiti.

Pesseschkian, dopo la sua vittoria elettorale, ha dichiarato che l'Iran non cerca di costruire bombe nucleari e ha assicurato che non giocano alcun ruolo nella dottrina difensiva del paese.

