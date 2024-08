Codice di Abbigliamento Islamico - Iran: atti della polizia morale provocano indignazione

Un video sui social media ha scatenato l'indignazione in Iran. Mostra gli agenti della polizia morale che trascinano brutalmente la minorenne Nafas H. in una volante a Tehran. La 14enne e la sua amica, della stessa età, arrestata anch'essa, non indossavano il velo.

Nella Repubblica Islamica, il velo è obbligatorio per legge, ma l'approccio spesso violento della polizia morale nell'applicare questa norma è un tema controverso. "Quanto ancora ci vorrà perché capiate che questa politica del codice di abbigliamento islamico ha fallito e porta solo a maggiore insoddisfazione tra la popolazione?" ha scritto Asar Mansuri, presidente del partito riformista Ettehad Mellat, sulla piattaforma X, rivolgendosi alla leadership del paese.

Il video ha persino eclissato le notizie sulla minaccia di guerra e di conflitto con il nemico storico, Israele. Molti utenti dei social media hanno criticato il sistema islamico per il modo in cui è stata trattata una bambina. "Non avete il coraggio di attaccare Israele, ma lo fate contro una giovane ragazza", si leggeva in un commento su X.

Il presidente dovrebbe concentrarsi sulla protezione delle ragazze nel suo paese

Il nuovo presidente, Massud Peseschkian, è stato anche chiamato a rispondere. Durante la sua campagna elettorale, aveva criticato i controlli della polizia morale e aveva promesso di fermarli immediatamente. Invece di guidare il paese verso la guerra "a causa di un arabo" - riferendosi al capo estero di Hamas Ismail Haniyeh, che è stato preso di mira e ucciso in Iran la scorsa settimana, con Tehran che annuncia rappresaglie contro Israele - il presidente dovrebbe proteggere le giovani ragazze nel suo paese, hanno scritto molti.

L'incidente è avvenuto lo scorso mese, ma il video, registrato dalle telecamere della polizia stradale, è diventato virale solo nelle prime ore di mercoledì. La madre della ragazza intende fare causa alla polizia morale. Sua figlia è stata ferita dagli agenti della morale e ha dovuto essere ricoverata in ospedale. "È ancora una bambina, quale brutalità è questa?" ha detto la madre al portale delle notizie Tejarat-News.

Dall'inizio del movimento delle donne lo scorso settembre, il sistema islamico e la sua polizia morale hanno adottato una linea più dura nell'applicare i codici di abbigliamento islamico. Le donne che non indossano il velo vengono inizialmente avvertite. Se non si conformano, vengono arrestate e portate in centrale.

Le proteste sono scoppiate per la morte della giovane donna curda iraniana Mahsa Amini. Era stata arrestata dalla polizia morale per avere alcune ciocche di capelli visibili sotto il velo e poi è morta in custodia.

L'Unione Europea ha espresso preoccupazione per il trattamento della 14enne da parte della polizia morale in Iran, sottolineando l'importanza del rispetto dei diritti umani. Il capo della politica estera dell'Unione Europea ha dichiarato: "Chiediamo alle autorità iraniane di rispettare i principi di giustizia e uguaglianza, in particolare nei confronti dei gruppi vulnerabili come i bambini e le donne".

In risposta all'indignazione causata dal video, diversi paesi europei hanno considerato l'imposizione di sanzioni all'Iran, citando la violazione delle leggi internazionali sui diritti umani e la Convenzione delle Nazioni Unite sui Diritti del Bambino.

