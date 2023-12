Iperloop, jet supersonici e aerei elettrici: Ecco come potrebbero essere i trasporti entro il 2050

Sono queste invenzioni del passato che potrebbero contribuire a informare il futuro, aprendo la strada a nuove modalità di trasporto scalabili e accessibili, che saranno molto diverse da quelle che uscivano dalle catene di montaggio della Ford più di un secolo fa.

I trasporti sono tra i maggiori responsabili della produzione di carbonio e sono responsabili di circa il 37% delle emissioni globali di gas serra. Quando gli urbanisti guardano al futuro, molti si concentrano sulla sostenibilità, compreso l'abbandono dei tradizionali veicoli a gas.

In qualità di amministratore delegato di Newlab Detroit, un centro di innovazione della mobilità globale, Malek fa parte di un team che riunisce diverse competenze con l'obiettivo di creare soluzioni di trasporto.

La CNN ha recentemente parlato con Malek di come saranno i viaggi entro il 2050.

L'intervista che segue è stata modificata per ragioni di lunghezza e chiarezza.

CNN: Quali sono i pilastri fondamentali della mobilità?

Malek: Alcuni dei pilastri fondamentali per il successo della mobilità sono l'accessibilità. Quanto è facile raggiungere le soluzioni di mobilità? Quanto sono frequenti i servizi? Quali aree sono coperte? Le persone possono davvero raggiungere il luogo in cui devono andare o farsi portare i beni con facilità? Si tratta di assicurarsi che tutti abbiano un paio di opzioni. E se guardiamo al futuro, dobbiamo anche pensare a un trasporto sostenibile.

CNN: Nel 2050, come immagina che le persone possano andare da A a B?

Malek: Quando penso al 2050 e a come ci sposteremo, la cosa che mi entusiasma di più è la varietà di opzioni che avremo in quel momento. Le persone andranno ancora in bicicletta, prenderanno ancora gli autobus, ma in realtà si tratta della possibilità di scegliere l'opzione migliore per il viaggio che devono fare.

Quando penso al 2050 e ai tipi di tecnologie che potrebbero essere introdotte nel settore dei trasporti, credo che vedremo iterazioni di cose che stiamo già vedendo oggi, come l'elettrificazione. E credo che inizieremo a vedere altre nuove tecnologie che si faranno strada. Ma è fondamentale che trovino un'opportunità che sia in linea con le esigenze aziendali.

CNN: Oggi vediamo già veicoli autonomi testati in alcune parti del mondo. Dove vede questa tecnologia nel 2050?

Malek: Molte delle notizie di cui si parla oggi in termini di auto autonome sono un sistema che è per lo più in grado di guidare da solo. Utilizza dei sensori per vedere l'ambiente circostante e poi ha a bordo dei computer speciali che sono in grado di ricevere informazioni cartografiche di base e di capire come deve andare dal punto A al punto B. Queste tecnologie sono in fase di test e di sviluppo e credo che sia molto emozionante vedere i progressi.

Ma se guardiamo al 2050, credo che la tecnologia decollerà davvero nello spazio commerciale, dove i viaggi sono più brevi. Se pensiamo alla possibilità di guidare in ogni città, in ogni strada sterrata, in ogni autostrada di campagna, è un'impresa da convalidare. Quindi, se pensiamo a dove queste opzioni possono scalare per prime, sarà in queste aree più semplici. In alcune città potrebbe essere il trasporto da un aeroporto al centro città, quindi la vostra prossima corsa in taxi o Lyft potrebbe essere autonoma.

CNN: Che idea si è fatto degli aerei eVTOL (electric vertical take-off and landing) o dei taxi aerei?

Malek: La tecnologia è assolutamente disponibile. Funziona. Dobbiamo assicurarci che sia sicura e verificata e che sia stata davvero convalidata nello stesso modo in cui lo sono gli aeroplani. Quando si pensa al trasporto di passeggeri in nuove forme, c'è un'asticella molto più alta in termini di sicurezza da rispettare. E questo è un po' il lavoro che si sta facendo in questo momento. Ma credo che nei prossimi 20 anni assisteremo a un maggiore utilizzo di eVTOL per il trasporto di merci.

CNN: Vedremo una rete di hyperloop (capsule ad alta velocità che viaggiano in tubi) in funzione entro il 2050?

Malek: L'hyperloop come tecnologia è molto interessante. L'idea è quella di ridurre elementi come la resistenza aerodinamica e l'attrito per muoversi in modo efficiente. Quando si pensa di portare l'hyperloop nella realtà, bisogna iniziare a pensare a come costruire l'infrastruttura, a come renderla accessibile, a come abbinarla a un caso commerciale e a come assicurarsi che sia resistente ai cambiamenti. Quindi, se guardiamo all'opportunità futura dell'hyperloop, la domanda non è: "La tecnologia è pronta?". Direi che c'è. Si tratta di capire se l'infrastruttura è pronta e come adottarla e distribuirla.

CNN: Pensa che i viaggi aerei supersonici torneranno nei cieli?

Malek: Abbiamo visto aerei supersonici in passato e credo che ne vedremo in futuro. Se pensiamo ai progressi e all'aumento dei viaggi globali, credo che la domanda ci sia. Ciò che è cambiato rispetto agli anni 2000, quando abbiamo visto questo fenomeno, è la spinta verso la sostenibilità. Quindi ora non si tratta più solo di vedere aerei supersonici, ma anche di alimentarli con carburanti a zero emissioni di carbonio? E credo che questo aspetto debba essere una parte fondamentale della conversazione mentre guardiamo a questa opportunità futura.

Se pensiamo a voli a breve termine che si limitano a sorvolare la terraferma, di solito non si usa un jet supersonico perché il boom avrebbe un impatto su molte persone sotto l'aereo, quindi si tratta di voli che attraversano l'oceano. E poi, quando si attraversa la terraferma, si spostano le persone su rotaia, come stiamo vedendo accadere in Francia, oppure si aiutano le persone a trovare opzioni di collegamento elettrico - forse un eVTOL, forse un aereo regionale elettrico - ma in realtà si guarda a una varietà di opzioni per aiutarle a raggiungere la destinazione finale.

CNN: Quali sono le sue speranze per il futuro dei trasporti?

Malek: Quando penso alle mie speranze e ai miei sogni per il futuro dei trasporti, vorrei che ci concentrassimo sul senso più ampio di ciò di cui noi, come persone, abbiamo bisogno dai nostri sistemi di trasporto, e che partissimo da questo come principio organizzativo. Storicamente, abbiamo iniziato con "di cosa hanno bisogno le auto, di cosa hanno bisogno gli aerei". Ma aerei e automobili sono qui solo per noi.

E se guardo al futuro, non si tratta necessariamente di una tecnologia, ma di questa filosofia: come utilizzare soluzioni diverse che abbiano le dimensioni giuste per il tipo di lavoro che stanno cercando di svolgere.

doppio della velocità delle attuali opzioni ferroviarie ad alta velocità, tra cui i treni proiettile o i treni a levitazione magnetica (Maglev).

