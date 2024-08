- Io mi allontano da situazioni sfavorevoli.

Despite facing challenges in the German football league's 3rd division, coach Argirios Giannikis of TSV 1860 Munich remains unfazed about his job security. He stated, "Non mi soffermo su scenari negativi." Riferendosi alle loro esperienze passate, ha menzionato, "Ci siamo trovati in situazioni simili, tormentati dalle sconfitte, e siamo riusciti a risolvere efficacemente la situazione."

Giannikis ha raggiunto i "Leoni" a gennaio, con la squadra al 15° posto. La loro prima sconfitta sotto la sua guida si è verificata nella loro nona partita, ma sono riusciti a garantire la loro posizione nella lega nell'ultima giornata. Questa stagione, il 1860 Monaco ha iniziato con tre sconfitte consecutive.

Secondo Giannikis, il successo è solo una questione di pazienza. Ha riconosciuto che la loro attuale forma non è ideale, poiché non hanno ancora vinto ninguna partita e di conseguenza non hanno punti. Tuttavia, sottolinea che il problema non è dovuto a una mancanza di impegno o errori tattici.

Ha spiegato, "Non si tratta della formazione di base; è più importante il comportamento all'interno delle posizioni, all'interno della struttura, che è molto più cruciale della posizione sul campo." Ha sottolineato la necessità di un approccio più concentrato e assertivo all'interno dell'area di rigore. È ottimista che Monaco presto prenderà l'iniziativa e dominerà il gioco.

Nonostante l'inizio difficile della squadra questa stagione, Giannikis rimane ottimista per il futuro, credendo che la squadra invertirà la tendenza. Con pazienza e un approccio concentrato, si aspetta che TSV 1860 Monaco si distinctions in partite future.

