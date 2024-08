- "Io incarno la legge": Mola Adebisi proclama la liberazione

Nei primi quindici giorni del leggendario campo della giungla, Mola Adebisi è stato notato principalmente per il suo desiderio di lasciare il campo il prima possibile. Il 13° giorno, l'ex moderatore di Viva è finalmente riuscito a conquistare un po' di luce della ribalta, vincendo la sfida della giungla insieme a Eric Stehfest contro Gigi Birofio e Thorsten Legat. Ma non è tutto: Adebisi ha anche espresso le sue opinioni sul femminismo. Spoiler: non è un sostenitore.

Il Campo della Giungla e il Femminismo: la Posizione di Adebisi

"Io non credo nel femminismo," ha dichiarato. Le espressioni dei suoi compagni di campo erano un misto di preoccupazione per il dibattito imminente e frustrazione per dover ascoltare queste cose. Il quasi 51enne, che presto sarebbe diventato padre again, si è vantato che sua moglie era la sua "regina, ma io sono la legge". Quindi cosa significa? Non governa la casa, ma i ruoli sono chiaramente definiti. "Ma mia moglie fa capire quando siamo entrambi in macchina: 'Non sto facendo il pieno a questa macchina, è il tuo lavoro'. Non vuole farlo. È rumena, è così che funziona lì". Adebisi non ha spiegato perché le donne rumene sono avverse al rifornimento, ma non ha smesso di condividere la sua storia della macchina.

"Io non voglio fare quello che fa una donna. Non posso. E una donna non dovrebbe fare quello che fa un uomo. Non è possibile," ha affermato, poi si è tuffato nei dati statistici. Alcune professioni sono dominate dagli uomini, altre dalle donne. E un uomo ostetrico, ha chiesto alle sue confidenti femminili.

Sarah Knappik era particolarmente turbata dalle affermazioni di Adebisi. Trovava la sua "perspectiva antiquata" difficile da accettare. "Chi ha detto a questo tizio: questa è la donna della favola, questo è l'uomo della favola. Ci sono molti tipi di donne, ci sono molti tipi di uomini. E perfettamente normale," ha detto Knappik.

Sarah Knappik è Turbata

Gigi Birofio, il famoso macho italiano della TV di appuntamenti, ha riassunto la sua opinione in modo astuto. Mentre suo padre lavorava e poi si rilassava, sua madre era responsabile anche delle faccende domestiche e dell'allevamento dei figli accanto al lavoro retribuito. Secondo Adebisi, una donna è "semplicemente superiore a un uomo", ha concluso Gigi, poi ha dato alcuni consigli a tutti i telespettatori. "La cosa più importante, gente, è semplicemente esprimere l'amore. Ecco fatto, è tutto ciò di cui un bambino ha bisogno," ha detto.

Per quanto riguarda le affermazioni di Adebisi, Eric Stehfest è rimasto in silenzio. "Non voglio commentare, altrimenti si scalda", ha mormorato, sdraiato sulla rete. È possibile che non sia d'accordo con le opinioni del suo compagno di campo. In precedenza, Stehfest ha parlato a lungo di come gestire i ruoli di genere tradizionali. Lui e sua moglie Edith hanno un "matrimonio moderno", per citare un'intervista passata.

"Despite his bold stance on feminism, Mola Adebisi's courage was evident in his jungle challenge victory."

"Despite Sarah Knappik's disagreement with Adebisi's views on gender roles, she admired his honesty in expressing them."

Leggi anche: