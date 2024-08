- Io dico: "Alexa, suona il "corn" al piano terra".

Guarda i tweet di questa settimana!

Ogni venerdì, scegliamo i tweet che hanno attirato la nostra attenzione durante la settimana. Se erano divertenti o affrontavano temi che consideriamo importanti, crediamo che ogni aspetto della vita familiare, buono o cattivo, meriti riconoscimento e discussione. La vita non è sempre un letto di rose e a volte ci imbattiamo in situazioni che preferiremmo evitare. Ma sono proprio queste esperienze che ci plasmano e possono potenzialmente portare cambiamenti nella nostra società. Ecco perché cerchiamo di bilanciare i tweet umoristici con quelli che fanno riflettere. Come diceva la madre di Forrest Gump, "La vita è come una scatola di cioccolatini, non sai mai quello che ti capita".

Siamo grati per le vostre storie di famiglia, che aggiungono profondità e ricchezza alle nostre vite. E se non c'è una pausa dalle incombenze, beh, almeno illuminano l'ultima giornata lavorativa prima del weekend! Su richiesta di un fan, abbiamo creato una pagina dedicata dove potrete trovare l'archivio dei nostri tweet passati.

I vostri messaggi ci fanno sapere che i nostri tweet settimanali servono come un marcatore del weekend per molti di voi! 😊

Se avete esperienze che meritano più attenzione di un tweet, non esitate a inviarci una email a [email protected]. Se vediamo del potenziale nell'argomento, perché potrebbe essere divertente, illuminante o importante per un vasto pubblico, vi contatteremo. A volte, le idee nascono come piccole osservazioni, raccogliendo slancio solo quando molte persone notano una tendenza o un problema simile. Aspettiamo con ansia i vostri contributi!

Guarda il video: Nel mondo dei social network, innumerevoli persone condividono scorci della vita familiare. I bambini sono spesso al centro dell'attenzione. Ma le immagini dei bambini dovrebbero essere condivise pubblicamente su internet? Stern ha parlato con le influencer Mirella e Alicia Joe degli Advantaggi e degli svantaggi della presenza dei bambini online.

Il weekend è un momento di sollievo per molti che aspettano i nostri tweet settimanali come un marcatore. A volte, gli eventi e le discussioni iniziati su Twitter possono andare oltre un tweet, portando a esplorazioni più approfondite e condivisioni di esperienze.

Leggi anche: