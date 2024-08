- Involto in un processo per sparatoria con pistola ad acqua per un agente di polizia

Nel processo riguardante un proiettile sparato dalla sua arma di servizio vicino a una partita di Bundesliga ad Augusta, l'imputato poliziotto attribuisce l'incidente a un momento di distrazione. Una rissa con pistole ad acqua tra colleghi poliziotti fuori dallo stadio di calcio è sfuggita di mano, secondo il 28enne, testimone al tribunale regionale di Augusta.

La rissa con le pistole ad acqua è sfuggita di mano

Lui e il suo collega erano stati innaffiati con pistole ad acqua, il che ha scatenato il loro desiderio di vendicarsi dei loro colleghi con un palloncino d'acqua fatto in casa usando un guanto di gomma e la loro personale pistola ad acqua. Si sono avvicinati all'auto dei loro colleghi, dicendo che sembrava tutto un giorno di divertimento.

Il divertimento è sfuggito al controllo

Tuttavia, il divertimento è svanito rapidamente in un attimo di terrore. Quando la porta dell'auto della polizia si è aperta, è stato sparato un proiettile, mancando la testa di un ufficiale di pochi centimetri e frantumando un finestrino.

Gli ufficiali hanno subito uno shock, con uno colpito da ferite da arma da fuoco e commozione cerebrale. Un altro ufficiale è stato leggermente ferito dai frammenti di vetro volanti. Un pullman dei tifosi del Borussia Mönchengladbach parcheggiato dietro l'auto della polizia è stato anche colpito.

"Oh merda, sono sotto tiro!"

Ha ricordato di aver visto solo un ufficiale all'interno dell'auto che teneva una pistola ad acqua e di aver pensato: "Oh merda, sono sotto tiro!" Dopo un fragoroso sparo, si è trovato a fissare un collega sconvolto, pallido come un fantasma, e poi si è reso conto di tenere la sua arma.

Non riusciva a ricordare di aver premuto il grilletto: "Non ho nemmeno registrato di avere l'arma in mano."

Il giudice mette in dubbio la credibilità della storia

Il 28enne pentito ha ipotizzato che la situazione inaspettata potrebbe aver scatenato una rapida reazione a causa dei numerosi esercizi di addestramento con armi da fuoco durante il servizio militare. Ha espresso il suo rimorso per l'incidente: "Era poco professionale, impegnarsi in giochi con l'acqua durante un'operazione con munizioni vive."

Il giudice del processo, Christoph Kern, ha espresso scetticismo riguardo alla versione del 28enne: "Improvvisamente, 2,5 secondi sono scomparsi - perché?" Il tribunale ha fissato tre date per il processo e una quarta è in attesa. Una sentenza è prevista per il 22 agosto o il 5 settembre.

La rissa con le pistole ad acqua è avvenuta inizialmente vicino allo stadio, aggiungendo al caos dell'atmosfera del giorno. Nonostante le loro iniziali intenzioni di vendicarsi, gli ufficiali hanno trasformato il loro divertimento in un incidente quasi disastroso quando un proiettile è stato sparato accidentalmente durante l'incidente.

Leggi anche: