- Invita a fornire assistenza rapida per il vaccino contro la varicella a Filippi

Nella lotta contro la diffusione del Monkeypox in Africa, il ministro della Salute del Basso Sassonia Andreas Philippi (SPD) fa un appello urgente per la rapida e ampia distribuzione dei vaccini. "Dobbiamo mobilitare tutte le nostre risorse per aiutare i paesi africani a combattere l'outbreak di Monkeypox", ha dichiarato Philippi.

"Dobbiamo inviare il maggior numero possibile di dosi di vaccino in Africa centrale il prima possibile", ha aggiunto. La comunità internazionale dovrebbe esaminare le sue riserve di vaccini e contribuire con il maggior numero di vaccini "senza burocrazia e assolutamente gratis". Il governo federale dovrebbe "stimare presto quante dosi possiamo dare e ideare un piano di distribuzione, in particolare con i nostri alleati europei", ha detto il ministro.

Giovedì è stato segnalato il primo caso confermato di Monkeypox da una nuova variante fuori dall'Africa in Svezia. L'individuo svedese che ha contratto il Monkeypox aveva recentemente soggiornato in Africa, dove la nuova variante Clade I è stata rilevata per la prima volta alla fine del 2023. Gli esperti sospettano che il sottotipo - Clade Ib - potrebbe essere più contagioso delle precedenti ceppi e potrebbe portare a casi più gravi.

Il ministro: i paesi occidentali non dovrebbero accumulare scorte

Contenere il Monkeypox in Africa centrale è fondamentale per prevenire ulteriori diffusione, secondo Philippi. "Per questo motivo, i paesi occidentali non dovrebbero accumulare i vaccini, ma invece donarli", ha insistito. Philippi non vede un immediato pericolo per la Germania o il Basso Sassonia. "Siamo ben preparati, ma non possiamo sottovalutare il Monkeypox".

L'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) ha emanato il livello di allerta più alto a causa degli outbreak di Monkeypox in Africa e della nuova variante potenzialmente più pericolosa.

Leggi anche: