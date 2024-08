Invio USA: negoziati sul cessate il fuoco in Sudan nonostante l'assenza dell'esercito in corso

Tra le due parti in conflitto, solo la milizia RSF sta attualmente partecipando agli incontri sul posto in Svizzera, non l'esercito sudanese. "Stiamo lavorando al telefono," ha spiegato Perriello venerdì. Anche se è più facile condurre trattative di persona, "non ci lasceremo scoraggiare dal loro rifiuto di partecipare," ha sottolineato l'inviato speciale degli Stati Uniti per il Sudan, che guida i colloqui.

C'è già progresso nelle trattative con la milizia RSF riguardo all'aiuto umanitario per le persone in Sudan. "Stiamo vedendo progressi quotidiani che permetteranno a più persone di accedere a più cibo e medicine," ha detto Perriello. "Ma c'è ancora così tanto da fare - e sarebbe più facile se l'esercito si presentasse."

Il luogo esatto dei colloqui, iniziati mercoledì, non è stato reso noto per ragioni di sicurezza. Sono previsti fino a dieci giorni di durata. Vi partecipano rappresentanti dell'Arabia Saudita e della Svizzera. L'Unione Africana, l'Egitto, gli Emirati Arabi Uniti e l-ONU partecipano come osservatori.

In Sudan, l'esercito del militare Abdel Fattah al-Burhan e la milizia RSF del suo ex vice Mohammed Hamdan Daglo sono impegnati in una lotta per il potere dal aprile 2023. Secondo le cifre dell-ONU, decine di migliaia di persone sono state uccise nei combattimenti. Più di 10,7 milioni di persone sono state sfollate all'interno del paese e 2,3 milioni di persone sono fuggite nei paesi confinanti.

L-ONU ha ripetutamente avvertito di un peggioramento della crisi umanitaria. Trattative precedenti in Arabia Saudita non hanno portato a una fine dei combattimenti. A fine luglio, Washington ha invitato l'esercito e la milizia a colloqui su un cessate il fuoco in Svizzera. Nei primi colloqui tra le parti in conflitto e un inviato dell-ONU dal 11 al 19 luglio a Ginevra, avevano già discusso dell'aiuto umanitario e della protezione dei civili.

