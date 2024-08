- Invio di petizioni per l'approvazione delle ore di insegnamento assegnate

Un gruppo che promuove le vacanze formative nella Sassonia ha presentato 55.000 firme al Presidente del Parlamento di Sassonia, Matthias Rößler. Secondo la capogruppo dei Verdi Christin Furtenbacher, il volume significativo di firme è principalmente un tributo agli sforzi dedicati dei numerosi volontari coinvolti nella petizione, superando la soglia alta di 40.000 firme richieste per un'iniziativa dei cittadini della Sassonia. La Sassonia ha urgentemente bisogno di una legge che regoli le vacanze formative. Oltre alla Baviera, è l'unico stato federale privo del diritto legale alle vacanze formative.

Dal settembre scorso, un team composto da sindacati, partiti politici, chiese e varie organizzazioni della società civile ha raccolto firme per l'iniziativa dei cittadini "5 Giorni di Libertà di Apprendimento per la Sassonia". Il processo di approvazione è ora in corso. Nel caso in cui i legislatori respingano la proposta, i firmatari possono avviare un'altra iniziativa dei cittadini. In questo caso, devono ottenere almeno 450.000 firme in sei mesi. In caso di successo, ciò porterà a un voto pubblico.

