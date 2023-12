Invia il tuo nome sulla luna di Giove Europa prima della fine dell'anno

E il vostro nome può essere uno di loro se vi iscrivete prima della fine dell'anno.

Il lancio della sonda Europa Clipper della NASA è una delle missioni più attese del 2024. La sonda dovrebbe decollare dal Kennedy Space Center in ottobre e partire per un viaggio di 1,8 miliardi di miglia (2,9 miliardi di chilometri) verso la luna di Giove Europa.

Dopo l'arrivo in orbita nel 2030, Europa Clipper trascorrerà i prossimi anni sorvolando la luna coperta di ghiaccio per verificare se l'oceano sottostante possa ospitare la vita. Europa è una delle numerose lune oceaniche considerate uno dei luoghi migliori per la ricerca di vita oltre la Terra.

Oltre a una suite di nove strumenti scientifici, Europa Clipper porterà con sé una poesia scritta da Ada Limón, poetessa laureata degli Stati Uniti.

Nell'ambito del suo incarico, Limón ha scritto "In Praise of Mystery: A Poem for Europa". La poesia originale sarà incisa con la calligrafia di Limón su una lastra metallica di tantalio che sigillerà la sensibile elettronica della navicella all'interno di un caveau per proteggerla dalle forti radiazioni di Giove.

La poesia sarà esposta all'interno del caveau, insieme a microchip con incisi i nomi delle persone che si sottopongono alla campagna della NASA "Message in a Bottle".

Una volta raccolti tutti i nomi, essi verranno aggiunti alla navicella, che è in fase di assemblaggio presso il Jet Propulsion Laboratory della NASA a Pasadena, in California.

L'agenzia spaziale offre una visione continua in diretta dell'assemblaggio di Europa Clipper sul suo sito web.

I tecnici utilizzeranno fasci di elettroni per incidere i nomi sui chip di silicio di dimensioni ridotte presso il Microdevices Laboratory del JPL. Ogni nome sarà più piccolo di 1/1000 della larghezza di un capello umano.

La NASA ha una lunga storia di invio di nomi nello spazio a bordo di missioni, tra cui Artemis I, il rover Perseverance e la Sonda solare Parker.

Europa Clipper è la più grande navicella spaziale sviluppata dalla NASA per una missione planetaria. Con le sue enormi antenne solari dispiegate, Europa Clipper avrà un diametro di oltre 30,5 metri e un'altezza di circa 5 metri.

Dopo l'arrivo in orbita nell'aprile del 2030, Europa Clipper effettuerà quasi 50 sorvoli di Europa, arrivando infine a 25,7 chilometri di distanza dalla sua spessa crosta ghiacciata per ispezionare la quasi totalità della luna.

La sonda utilizzerà telecamere, spettrometri, radar a penetrazione di ghiaccio e uno strumento termico per capire come si è formata la luna e se è possibile l'esistenza di vita su mondi oceanici ghiacciati.

Fonte: edition.cnn.com