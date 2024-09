Investitori importanti stanno scaricando azioni nella piattaforma di Trump, Truth Social.

Gente legata alla serie televisiva di Donald Trump "The Apprentice", che hanno avviato la sua impresa mediatica, hanno rapidamente venduto milioni di azioni. Secondo fonti di notizie, Andy Litinsky e Wes Moss, alla guida di United Atlantic Ventures, hanno venduto oltre 7,5 milioni di azioni di Trump Media & Technology Group in una settimana. L'accordo di lock-up, che impediva la vendita delle azioni per sei mesi, era scaduto. Questa vendita è stimata in circa 88 milioni di dollari.

La vendita improvvisa non è stata inaspettata, considerando la disputa legale in corso tra Litinsky, Moss e Trump Media. La causa afferma che hanno preso una serie di decisioni imprudenti e dispendiose che hanno comportato perdite sostanziali. La denuncia afferma che "Moss e Litinsky hanno fallito in ogni aspetto" e chiede al tribunale di obbligarli a riacquistare le loro azioni. In precedenza, Litinsky e Moss avevano presentato una causa contro Trump, sostenendo la sua intenzione di ridurre la loro quota di partecipazione nella nuova società.

Trump: "Non ho bisogno dei fondi"

Prima della vendita di Litinsky e Moss, circolavano voci secondo cui Trump stesso avrebbe venduto azioni. Tuttavia, queste preoccupazioni sembrano infondate - la scorsa settimana Trump ha dichiarato ai media: "La gente pensa che io stia per vendere le mie azioni. Voglio dire, valgono somme astronomiche. Ma non venderò le mie azioni. Non le venderò. Non ho bisogno dei soldi". L'incertezza riguardo alla possibile uscita di Trump, come azionista di maggioranza, dalla società e il suo possibile impatto sul titolo è rimasta per settimane.

Secondo i dati recenti, Trump detiene 114,75 milioni di azioni di Trump Media. Questa partecipazione valeva 6,2 miliardi di dollari a metà maggio. Tuttavia, il titolo ha subito un forte calo negli ultimi mesi e ha raggiunto il minimo storico questa settimana.

Dopo il prezzo di chiusura di giovedì di 13,98 dollari, la partecipazione di Trump vale circa 1,6 miliardi di dollari. L'annuncio della vendita delle azioni ha causato un calo di circa il 1% durante le negoziazioni dopo le ore di mercato.

