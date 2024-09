- investimenti finanziari sostanziali per sistemi di allarme degli edifici

A seguito delle devastanti alluvioni nella valle dell'Ahr, sono state approvate 48 richieste municipali per i sistemi di allarme, per un totale di circa 10,8 milioni di euro di finanziamenti, come dichiarato dal Ministro dell'Interno Michael Ebling (SPD) in risposta a una domanda parlamentare della frazione dei Liberi Elettori a Magonza.

Al momento, sono state costruite 296 sirene e se ne prevede la costruzione o il completamento di altre. Sono stati già erogati circa 2,1 milioni di euro dal 2021.

L'evento alluvionale del luglio 2021 ha causato la perdita di 136 vite nella Renania-Palatinato, con 135 vittime nella regione dell'Ahr e una a Treviri. Una persona è ancora dispersa. Nel vicino Nord Reno-Westfalia, 49 vite sono state reclamate a causa delle piogge torrenziali. Migliaia di case sono state distrutte e strade e ponti sono stati portati via. Numerose scuole e asili hanno subito danni.

Le conseguenze della catastrofe hanno portato a riforme delle misure di protezione dalla catastrofe nella Renania-Palatinato. Di conseguenza, i comuni hanno investito maggiori risorse nell'ampliamento della rete di sirene nella Renania-Palatinato. I vecchi sistemi sono ora considerati componenti cruciali di un insieme diversificato di tecniche di allarme.

Giovedì prossimo, i sistemi di allarme per le catastrofi saranno testati in both Renania-Palatinato e Saarland. Durante l'esercizio nazionale di difesa civile, un allarme di prova verrà attivato alle 11:00 attraverso diversi canali. Le sirene sui tetti suoneranno, le app di allarme mobile si attiveranno e le informazioni verranno diffuse via radio, televisione e tabelloni digitali in tutta la nazione.

Dopo le alluvioni nella valle dell'Ahr, ci sono state numerose richieste di sistemi di allarme nei comuni interessati. Al momento, è in corso la costruzione o il completamento di ulteriori sirene, contribuendo all'ampliamento della rete di sirene nella regione dell'Ahr.

