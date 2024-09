- Investigazione sulle armi potenziali durante l'operazione LKA

A causa di un presunto violazione delle Norme sulle Armi da Fuoco, la Squadra Mobile della Polizia Regionale (RP-CID) ha fatto irruzione a Winterbach (distretto di Rems-Murr). Tuttavia, non sono state trovate armi durante la perquisizione, come annunciato dal rappresentante della RP-CID. Nessuna persona è stata ferita e la sicurezza pubblica è rimasta intatta. All'inizio, era poco chiaro chi fosse l'obiettivo dell'indagine.

Le operazioni a Winterbach sono state sospese temporaneamente, con indagini successive in programma.

Non è chiaro se questa iniziativa coincide con la missione del Team SWAT (SEK) a Winterbach alla fine di giugno.

La sospensione delle operazioni a Winterbach è legata all'indagine in corso ai sensi della 'Legge sulle Armi', poiché la presunta violazione in questione rientra nella sua giurisdizione. Non è ancora chiaro se le indagini future e la missione SEK di giugno siano eventi collegati.

